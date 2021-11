Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Meghan Markle je bila gostja v pogovorni oddaji z Ellen DeGeneres. Vojvodinja in voditeljica, ki sta prijateljici ter sosedi v Montecitu, sta med drugim kramljali tudi o družinskem življenju. Vojvodinja se je razgovorila o svoji petmesečni hčerki Lilibet in razkrila, da jima s princem Harryjem zadnji mesec povzroča kar nekaj težav.

"Lili rastejo zobki. Ne veva več, kako bi ji pomagala, vsaka ideja je dobrodošla," je dejala. Ellen pa ji je takoj predstavila svojo idejo: "Morda tekila, karkoli." "To je tetka Ellen, samo za vas!" je v smehu dejala Meghan, Ellen pa dodala, da zato sama nima otrok.

Iz avta plezala skozi prtljažnik

Beseda je nanesla tudi na začetke Meghanine kariere, ko je še redno hodila na avdicije. Izdala je, da ji je največ težav povzročal izredno star avto.

"Nekega dne so se pokvarila vrata na voznikovi strani in naenkrat nisem več mogla priti iz njega. Zato sem splezala čez zadnje sedeže in se iz avta 'rešila' skozi prtljažnik. Ni bilo ravno idealno," se je v smehu spominjala svojih začetkov v filmski industriji.

Meghan in Harry sta sicer še na porodniškem dopustu, sta se pa pred nekaj dnevi znova skupaj pojavila na rdeči preprogi. Udeležila sta se gala prireditve Pozdrav svobodi.

Meghan je osupnila v dolgi rdeči obleki znamke Carolina Herrera, Harry pa si je na klasično črno obleko pripel štiri medalje in okoli vratu nosil križec poveljnika v kraljevskem viktorijanskem slogu. Oba sta svoji opravi dodala še makov cvet, ki simbolizira padle vojake v prvi svetovni vojni.

