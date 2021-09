Člani britanskega kraljevega osebja, ki so Meghan Markle obtožili ustrahovanja, so umaknili obtožbe proti vojvodinji.

Marca letos je v medijih odmeval intervju z nekdanjim osebnim asistentom Meghan Markle, Jasonom Knaufom, ki je razkril, da je bila slavna vojvodinja med bivanjem v Kensingtonski palači tako nesramna do nekaterih članov osebja, da so zaradi nje celo jokali, dva člana osebja pa naj bi zaradi nje celo dala odpoved.

Meghan in njen mož princ Harry nista ignorirala obtožb in sta javno izjavila, da sta "užaloščena", zlasti zato, ker je bila tudi vojvodinja sama večkrat sama tarča ustrahovanja in je "globoko predana podpori tistim, ki so doživeli bolečino in travmo".

Po teh jasnih obtožbah je Buckinghamska palača sporočila, da bodo zadevo podrobneje preiskali in stvari prišli do dna, saj so "zelo zaskrbljeni" zaradi obtožb, in da ne bodo "tolerirali nikakršnega ustrahovanja ali nadlegovanja".

Vojvoda in vojvodinja sta bila "užaloščena" zaradi obtožb osebja. Foto: Guliverimage

Izsledki preiskave znani šele prihodnje leto

Zdaj pa avtorja biografije o Meghan, Omid Scobie in Carolyn Durand, poročata, da so nekateri člani osebja prosili, da se njihove obtožbe umakne. Navedla sta dva zaposlena, ki sta kadrovski službi dala pritožbo, zdaj pa želita, da jo zavržejo.

Ob tem se je zamaknila tudi preiskava, ki jo je naročila Buckinghamska palača. Te se je sicer lotila neodvisna odvetniška pisarna, prve izsledke pa naj bi razkrila junija letos, a so zdaj sporočili, da bodo prve ugotovitve v javnosti predstavili šele leta 2022.