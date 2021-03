Meghan Markle obtožena ustrahovanja osebja v Kensingtonski palači

Tik pred odmevnim intervjujem z Oprah Winfrey, v katerem nameravata Meghan Markle in princ Harry "spregovoriti o vsem", so na dan prišle obtožbe, da je Meghan ustrahovala vsaj dva člana osebja v Kensingtonski palači.

Potem ko je Meghan Markle dobila tožbo zaradi poseganja v njeno zasebnost, se zdaj pojavljajo nova pisanja, ki je ne prikazujejo v najlepši luči. Viri so namreč izdali, da je bila med življenjem v Kensingtonski palači tako nesramna do nekaterih članov osebja, da so zaradi nje celo jokali.

Obtožbe o ustrahovanju se kar vrstijo: eden od njih je po soočenju z vojvodinjo dejal, da se ni mogel prenehati tresti, dva člana osebja pa naj bi zaradi nje celo dala odpoved. Tretji je dejal, da ga je "osebno ponižala", četrti pa, da se je "vse skupaj zdelo kot čustvena krutost, kar bi lahko označil za nasilništvo".

Neprimerno obnašanje vojvodinje do osebja je že oktobra 2018 potrdil Meghanin nekdanji asistent Jason Knauf, ki se je trudil zaščititi zaposlene. "Zelo sem zaskrbljen zaradi dejstva, da ji je uspelo dva tako ustrahovati, da sta dala odpoved." Dodal je, da so imeli več dokazov za to, da se je neprimerno obnašala do nekaterih članov osebja.

V tistem času se je govorilo zgolj, da je Meghan "naporna in zahtevna", njena delovna etika pa naj bi bila precej stroga, kar so zaposleni težko prinašali in jo poimenovali kar "Hurikan Meghan". Ravno to naj bi bil razlog, daje Meghan v kratkem času zapustila že druga osebna svetovalka, ki je za britansko kraljevo družino delala 17 let in bila nekoč celo osebna asistentka kraljice Elizabete II.

Obtožbe so na dan ponovno prišle tik pred intervjujem z Oprah. Foto: Reuters

"Palača raje vidi, da zadeva mine, kot da bi jo rešili"

Že takrat je bil Knauf zaskrbljen zaradi napetosti pri Meghaninem osebju in hkrati prepričan, da Buckinghamska palača ne bo storila nič, saj "raje vidi, da zadeva mine, kot da bi jo rešili". Problema naj bi se zavedali tudi starejši člani osebja, ki vse skupaj samo nemočno opazujejo.

Tiskovni predstavnik Meghan Markle je že zanikal vse obtožbe in dejal, da je vojvodinja "užaloščena zaradi tega napada nanjo, predvsem zato, ker je bila tudi sama večkrat tarča ustrahovanja in nasilništva".

Omenjene obtožbe so v javnost prišle ravno v času, ko so napovedali odmeven intervju z Oprah Winfrey, v katerem bo Meghan spregovorila o "čisto vsem", med drugim tudi o tem, kako je bilo v kraljevi družini "skoraj nemogoče preživeti".

Preverite tudi: