Harry o mami Diani: Najbolj sem se ustrašil, da bi se zgodovina ponovila #video

Televizijska mreža CBS je pred težko pričakovanim intervjujem z Meghan Markle in princem Harryjem, ki ga bodo predvajali 7. marca, objavila prvi napovednik ekskluzivnega pogovora, v katerem je britanski princ izrazil resno zaskrbljenost in povezavo z mamo Diano.

"Čutim olajšanje in veselje, da sedim tukaj in govorim z vami, z ženo ob strani. Saj si sploh ne morem predstavljati, kako je bilo to zanjo (Diano, op. p.), da je morala skozi vse to sama. Že za naju je bilo neverjetno težko, ampak imava vsaj drug drugega," je Oprah zaupal Harry. Njegova mama, princesa Diana, je umrla avgusta 1997 v prometni nesreči, ko je bežala pred paparaci. Ravno zaradi brezčutne obravnave britanskega tiska, in ker sta se ustrašila, da bi se zgodovina ponovila, sta se zakonca odločila, da se umakneta iz kraljeve družine.

Harry je to priznal tudi v intervjuju z Jamesom Cordnom pred nekaj dnevi, ko je dejal, da sta se iz kraljeve družine umaknila zaradi "toksičnega okolja", ki so ga okrog njega ustvarili britanski mediji.

Princ Harry in Meghan Markle v pogovoru z Oprah. Foto: zajem zaslona

90-minutni "intimni intervju", v katerem "nobena tema ni prepovedana"

Intervju, ki ga bo povezovala kraljica pogovornih oddaj Oprah Winfrey, se bo sicer osredotočal na Meghan, ob čemer je 67-letna voditeljica dejala, da želi "razjasniti, da nobena tema ni prepovedana".

Dotaknili se bosta vsega, kar zanima javnost: vstopa v kraljevo življenje, poroke, materinstva in dobrodelnega dela, pa tudi tega, kako se vojvodinja spopada z močnim pritiskom javnosti. Med drugim bo Meghan odgovorila tudi na Oprahino vprašanje, ali je morala biti "tiho ali pa je bila utišana".

Intervju z zakoncema, ki sta se za pogovor z Oprah odločila zaradi tesnih prijateljskih odnosov (maja 2018 je bila povabljena na njuno poroko, zdaj pa je njuna soseda), bo trajal 90 minut.

Ekskluzivni in "intimni pogovor" bo na sporedu le nekaj tednov po tem, ko sta Harry in Meghan kraljico Elizabeto II. obvestila, da se dokončno odpovedujeta kraljevim dolžnostim. S tem sta ostala brez kraljevih pokroviteljstev različnih organizacij, Harry pa tudi brez častnih vojaških položajev.

