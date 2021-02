Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski princ Harry je bil gost v priljubljeni oddaji voditelja Jamesa Cordena, v kateri je priznal, da se je iz kraljeve družine umaknil zaradi "toksičnega okolja", ki so ga okrog njega ustvarili britanski mediji.

Le dober teden po tem, ko sta se princ Harry in Meghan Markle dokončno odpovedala kraljevim dolžnostim, je bil vojvoda Susseški gost v priljubljeni ameriški oddaji The Late Late Show britanskega voditelja Jamesa Cordena. Ta je za princa ustvaril karseda angleško okolje med vožnjo skozi Los Angeles: del intervjuja sta opravila na double-deckerju, ob tem pa spila skodelico čaja.

Sloviti voditelj se med intervjujem ni mogel izogniti vprašanju, zakaj sta se z ženo odločila za odstop od britanske kraljeve družine, kar je Harry pojasnil z besedami, da ni šlo za odstop, saj z Meghan nikomur nista obrnila hrbta, temveč bolj za umik, "za korak nazaj", kot je dejal. "Nikoli ne bom obrnil hrbta, moje življenje je posvečeno služenju javnosti in kjerkoli na svetu sem, bom počel isto."

Harry in Meghan sta se umaknila zaradi toksičnega okolja, ki ga je ustvaril britanski tisk. Foto: Getty Images

Tožbe proti tabloidom so za zdaj uspešne

Dodal je, da sta se z vojvodo za umik odločila zato, ker se je čutil dolžnega, da zaščiti sebe in svojo družino "pred toksičnim okoljem, ki ga je ustvaril britanski tisk". Ob tem je pojasnil, da je pisanje rumenega tiska začelo uničevati njegovo duševno zdravje. "Bilo je res obremenjujoče okolje, kar so videli številni ljudje, saj vsi vemo, kakšen je lahko britanski tisk."

Zakonca sta proti medijem vložila že več tožb; Meghan je nazadnje dobila bitko proti medijski družbi Associated Newspapers, ki izdaja tabloid Mail on Sunday, ker je razkrilo vsebino zasebnega pisma, ki ga je pred poroko s princem Harryjem maja 2018 poslala njenemu očetu Thomasu Marklu. Še pred tem pa je slavil Harry, ki je dosegel, da se mu isti tabloid zaradi pisanja, da je "obrnil hrbet vojski" po tem, ko se je odpovedal kraljevim dolžnostim, opraviči in plača odškodnino.

Harry nima nič proti seriji Krona, pravi. Foto: IMDb

Ob tem nista mogla spregledati priljubljene serije Krona, ki uprizarja življenje in zgodbe najslavnejše kraljeve družine skozi desetletja, pri čemer ji je Harry stopil v bran. "Seveda ni čisto točna, a daje približno predstavo o tem, kakšno je naše življenje in s kakšnimi pritiski se spopadamo, ko služimo kraljevini," je dejal in dodal, da je Krona "veliko bolj sprejemljiva kot pa pisanje v tabloidih o njem ali ženi".

