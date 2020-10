Oktobra lani so vojvodinjo Meghan Markle v enem od intervjujev vprašali, kako se počuti v vlogi žene in matere. Potem ko je odgovorila, da so stvari zelo zahtevne, se je novinarju britanske televizije ITV, Tomu Bradbyju, zahvalila, da ji je postavil ravno to vprašanje.

"Hvala vam, da ste me to vprašali, ker me je v resnici zelo malo ljudi vprašalo, ali sem v redu," je pojasnila. Ko jo je novinar še vprašal, ali bi lahko rekla, da prestaja naporno obdobje, je vojvodinja odgovorila pritrdilno.

Zdaj se najbolj posvečata sinu Archieju. Foto: Getty Images

"V resnici si vsi želimo biti vprašani, ali smo OK"

Njen odziv je odmeval v vseh svetovnih medijih, zato so jo o tem vprašali tudi v zadnjem podcastu Teenager Therapy, kjer je pojasnila, da je bila v obdobju tistega intervjuja zelo utrujena.

"Sploh nisem razmišljala o odgovoru, preprosto sem odgovorila iskreno. Bila sem ranljiva in izčrpana. V tistem trenutku sem bila zgolj mama štiri mesece in pol starega dojenčka, bila sem izčrpana."

Ob tem je še dodala, da predvideva, da so si ljudje njen odgovor tako zelo zapomnili zato, ker "si v resnici vsi želimo biti vprašani, ali smo OK".

V epizodi omenjenega podcasta je sodeloval tudi njen mož princ Harry, ta je pritrdil svoji ženi in dodal, da je v tistem obdobju še dojila ter da se ljudje tega niso zavedali. Zakonca sta bila takrat namreč na turneji po južni Afriki, kjer sta morala kot člana britanske kraljeve družine opraviti veliko obveznosti in zraven še skrbeti za manj kot pol leta starega sina Archieja.

Vojvoda in vojvodinja zdaj živita v Kaliforniji. Foto: Reuters

Harry in Meghan zdaj že nekaj mesecev živita v Kaliforniji, kjer sta si po umiku od kraljeve družine ustvarila bolj zasebno življenje s sinom Archiejem. Še vedno se želita ukvarjati z dobrodelnostjo in pomagati ljudem, vendar na svoj način, brez omejitev in navodil britanske kraljevine.

Preverite več: