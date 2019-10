Vojvodinja Meghan: Zelo malo ljudi me je vprašalo, ali sem v redu

Vojvodinja Meghan je v novem dokumentarnem filmu, ki ga bo predvajala britanska televizija ITV, priznala, da ji pod sojem medijskih žarometom ni bilo lahko postati mama. Vojvodinji Susseški in njenemu možu, britanskemu princu Harryju, se je maja letos rodil princ Archie. "V resnici me je zelo malo ljudi vprašalo, ali sem v redu. Je pa to zelo resnična stvar, ki se dogaja v zakulisju," je dejala vojvodinja.

Britanski princ Harry in vojvodinja Meghan Markle sta med septembrskim obiskom juga Afrike opravila več intervjujev. V enem od njih so vojvodinjo vprašali, kako se je znašla v novih vlogah žena in matere. "Poglejte, vsaka ženska, še posebej nosečnica, je zelo občutljiva. Ko pa imaš novorojenca, stvari postanejo resnično zahtevne," je odgovorila vojvodinja Susseška.

Novinarju britanske televizije ITV se je nato zahvalila, da ji je postavil ravno to vprašanje. "Hvala vam, da ste me to vprašali, ker me je v resnici zelo malo ljudi vprašalo, ali sem v redu," je pojasnila. Ko jo je novinar vprašal, ali bi lahko rekla, da je takrat prestajala težko oziroma naporno obdobje, je vojvodinja odgovorila pritrdilno.

Vojvodinji Susseški in njenemu možu, britanskemu princu Harryju, se je maja letos rodil princ Archie. Foto: Getty Images

Princ Harry se je v intervjuju dotaknil tudi spominov na smrt svoje matere, princese Diane, ki je v prometni nesreči v Parizu umrla leta 1997. "To je rana, ki je neozdravljiva," je o materini smrti povedal princ Harry. "Vsakič, ko vidim kamero, ko slišim bliskavico ali klik fotografskega aparata, me vrne nazaj. V tem pogledu je to najslabši spomin na njeno življenje," je dejal in s tem spomnil, da so pokojno princeso na njeni poslednji vožnji po mestu luči lovili paparaci.

Princ in vojvodinja vložila tožbe proti medijem

Spomnimo, da sta tako princ Harry kot vojvodinja Meghan po koncu afriške turneje vložila tožbe proti medijem. Meghan zaradi razkritja zasebnega pisma toži Mail on Sunday, princ Harry pa je zaradi domnevnega hekerskega vdora v telefon vložil tožbe proti lastnikom The Suna, Daily Mirrorja in nekdanjih News of the World.