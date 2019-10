Hillary in Chelsea Clinton stopili v bran Meghan Markle

"Nobenega opravičila ni za to, kako ravnajo z njo," je ameriška političarka dejala o odnosu britanskih medijev do vojvodinje Susseške.

Britanski časopis The Times je v svoji nedeljski izdaji objavil pogovor s Hillary Clinton in njeno hčerko Chelsea Clinton. Med drugim sta spregovorili tudi o odločitvi Meghan Markle in princa Harryja, da se spustita v sodno bitko z britanskimi mediji.

"Rada bi poudarila, da ni opravičila za to, kako ravnajo z njo," je dejala 71-letna nekdanja državna sekretarka ZDA, "če je razlog za to njeno mešano rasno poreklo, bi se morali vsi sramovati." Dodala je, da je prepričana, da je rasno poreklo vojvodinje vsaj delno razlog za medijske napade nanjo.

Chelsea Clinton pa je dejala, da Meghan po njenem mnenju kritizirajo tudi zato, ker tudi po poroki v kraljevo družino jasno pove in pokaže, za kaj se zavzema. "Ponosna je na to, da je imela kariero, in ima glas, ki si ga drzne uporabiti," je dejala 39-letna hčerka Billa in Hillary Clinton, "vsakdo, ki se ne pusti ukalupiti, naleti na kritike in gnev. Ta vzorec vidimo vedno znova."

