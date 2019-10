Meghan vložila tožbo proti tabloidu, Harry napadel rumeni tisk

Meghan Markle toži tabloid Mail on Sunday, ker je objavil pismo, ki ga je poslala svojemu očetu. Princ Harry je ob tem objavil dolg zapis, v katerem je britanski tisk obtožil, da se do njegove žene obnaša, kot se je nekoč do njegove pokojne matere Diane.

"Zagovarjava svobodo medijev in objektivno, resnično poročanje. Verjameva, da je to temelj demokracije in v današnjem svetu odgovorne medije potrebujemo bolj kot kdajkoli prej. Žal pa je moja žena postala ena najnovejših žrtev britanskih tabloidov, ki napadajo posameznike, ne da bi pomislili na posledice - neusmiljena kampanja proti njej se je v zadnjem letu, med njeno nosečnostjo in skrbjo za novorojenega sina, zaostrila," je princ Harry začel dolg zapis, ki ga je objavil na spletu po tem, ko je njegova žena Meghan vložila tožbo proti britanskemu tabloidu Mail on Sunday.

Harryjev "zelo oseben napad" na britanski rumeni tisk

Tožbo je vložila, ker je tabloid objavil pismo, ki ga je poslala svojemu odtujenemu očetu, poroča Guardian, ki dodaja, da se je Harry odločil za izreden in zelo oseben napad na britanski rumeni tisk. Iz tabloida so medtem sporočili, da stojijo za zgodbo, ki so jo objavili, in se bodo na sodišču "zagrizeno" bojevali za svoj prav, poroča BBC.

"Izgubil sem svojo mater in zdaj gledam, kako moja žena postaja žrtev istih ljudi"

Foto: Getty Images Harry je v svojem zapisu odnos britanskih medijev do Meghan primerjal z odnosom tiska do njegove pokojne matere Diane. "Moj največji strah je, da bi se zgodovina ponovila," je zapisal, "videl sem, kaj se zgodi, ko nekoga, ki ga imam rad, spremenijo v potrošno blago do te točke, da z njim nihče več ne ravna kot z osebo. Izgubil sem svojo mater in zdaj gledam, kako moja žena postaja žrtev istih ljudi."

Kraljevi par je še sporočil, da gre za zasebno tožbo, ki jo bosta plačala sama, morebitna odškodnina, ki bi jo dobila, pa bo šla v dobrodelne namene.

To sicer ni prvi primer, ko je kdo iz britanske kraljeve družine tožil medije, dodajajo na BBC, leta 2017 sta princ William in Kate tožila francosko revijo Closer, ki je objavila fotografijo, na kateri je bila Kate zgoraj brez. Sodišče je presodilo njima v prid in reviji naložilo plačilo odškodnine v višini sto tisoč evrov.

Oglejte si še: