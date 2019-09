Archie v Južni Afriki navdušil na svojem prvem uradnem dogodku #video

Modrooki deček je bil za srečanje oblečen v bel bodi in črtaste modro-bele hlače na naramnice, s svojo prikupnostjo pa ni pustil ravnodušnega ne nadškofa Desmonda Tutuja ne njegove hčerke Thandeka.

Med sproščenim pogovorom, v katerem ni manjkalo smeha, je bilo veliko pozornosti namenjene prav simpatičnemu dečku, poroča portal People. Kraljevi par je nadškofu in njegovi hčerki med drugim zaupal, da se Arhie pri skoraj petih mesecih starosti rad postavlja na noge in da je videti, kot da razume prav vse, kar se dogaja okrog njega.

Nekaj utrinkov z druženja si oglejte v videu spodaj.

Častiti Desmond Tutu je sicer Harryjev stari znanec. Spoznala sta se med njegovim uradnim obiskom Južne Afrike pred štirimi leti in takrat je južnoafriški anglikanski duhovnik, sicer strasten borec proti apartheidu in dobitnik Nobelove nagrade za mir, na princa očitno naredil močan vtis. Še pred kratkim sta namreč Meghan in Harry na svoji uradni spletni strani delila citat - eno od nadškofovih številnih modrosti -, zdaj pa je britanski princ želel, da častitega osebno spoznata tudi njegova žena in sin.

Foto: Getty Images

