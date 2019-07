Meghan Markle pred novim izzivom: prevzela je urednikovanje Vogua #video

Kar sedem mesecev se je Meghan Markel skrivoma ukvarjala s projektom, ki ga je zdaj prek uradnega profila na Instagramu delila s svetom. Preizkusila se je namreč kot gostujoča urednica britanskega Vogua, natančneje septembrske številke.

"Biti gostujoča urednica septembrske izdaje britanskega Vogua je bilo zadovoljujoče, poučno in navdihujoče. Zelo močno sem se poglobila v ta projekt in ga več mesecev po tiho pripravljala v zakulisju, zdaj pa sem tako srečna, da lahko z vami delim, kar smo ustvarili. Rada bi se zahvalila vsem prijateljem, ki so me v tem času spodbujali, vsem, ki so v te strani in v naslovnico vložili svoj čas in energijo. Hvala vam, ker ste pristali na to. In hvala Edwardu za to krasno priložnost," je zapisala na Instagramu.

Namen je spodbuditi k pozitivnim spremembam družbe

O vsebini, naslovnici, novinarjih in fotografih se je vojvodinja ves čas usklajevala z odgovornim urednikom Edwardom Enninfulom, ki ga je omenila tudi v svojem zapisu na družbenem omrežju. Njen cilj je bil opozoriti na vplivne ženske, ki so ali pa še bodo pomembno doprinesle k prepotrebnim spremembam v sodobni družbi. Bralce pa hkrati spodbuditi, da del teh sprememb postanejo tudi oni sami.

V tem duhu je tudi naslovnica nekoliko posebna – sestavlja jo namreč kolaž vplivnic, od igralk Jane Fonda, Laverne Cox in Salme Hayek do boksarke Ramle Ali in priznane baletke Francesce Hayward. Naslov omenjene številke pa se glasi Sile spremembe.

Eden od kvadratkov na naslovnici je prazen oziroma predstavlja odsek ogledala. "Vojvodinja namreč meni, da so pomemben del sprememb tudi bralci britanskega Vogua – tako je 16. kvadratek naslovnice ogledalo, ki spodbuja bralce, da se tudi oni vključijo prek lastnih platform v tok sprememb," portal E! News povzema pojasnila legendarne publikacije.

Sama se tokrat na naslovnici revije ni želela pojaviti

Čeprav tokrat ni hotela krasiti naslovnice Vogua, je poleg urednikovanja prevzela tudi nekaj novinarskih zadolžitev. Pripravila je ekskluziven intervju z nekdanjo prvo damo ZDA Michelle Obama, princ Harry pa je sodeloval v iskrenem pogovoru s priznano etologinjo in primatologinjo dr. Jane Goodall, ki bo prav tako objavljen v septembrski številki Vogua.

Meghan je menda delo prve gostujoče urednice legendarne revije z več kot 100-letno tradicijo vzela zelo resno. V celoten proces priprave vsebine in naslovnice je bila zelo vpletena in ves čas je natanko vedela, kaj želi doseči.

V septembrski izdaji britanskega Vogua je poleg Meghan Markle sodeloval tudi njen mož, princ Harry. Foto: Getty Images

"Navodila, ki sem jih prejel od vojvodinje, so bila zelo jasna," je za portal People povedal fotograf Peter Lindbergh, ki je pripravljal fotografije za omenjeno številko. "Želela je, da se pri ženskah, ki jih bom fotografiral, vidijo pegice, ki jih imajo. No, to je bilo zame naravnost fantastično, saj tudi sam obožujem pege."

Intervjuvanke in ženske na naslovnici je namreč hotela pokazati v čim bolj realni in naravni luči. Bralcem pa prek izbranih vsebin sporočiti, kako pomembno je, da vsi skupaj – ne le priznane vplivne ženske iz najrazličnejših poklicev in koncev sveta – pripomoremo k spreminjanju družbe na bolje.