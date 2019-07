Sta rivalski vojvodinji v Wimbledonu zakopali bojno sekiro? #foto

Potem ko so v medijih več mesecev krožile informacije, da vojvodinja Kate in vojvodinja Meghan nista v najboljših odnosih, sta članici britanske kraljeve družine v soboto popoldne zatrli omenjene govorice. Soprogi princa Williama in princa Harryja sta si v Wimbledonu skupaj ogledali ženski finalni dvoboj, na katerem je igrala tudi Meghanina prijateljica Serena Williams. Kate in Meghan sta v kraljevi loži veselo klepetali in se smejali, sproščenega vzdušja pa ni pokvaril niti kasnejši poraz Williamsove.