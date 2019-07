Meghan priznala: Ničesar nama ne olajšajo #video

Foto: Getty Images

Ko je 46-letni z grammyjem nagrajeni glasbenik Pharrell Williams srečal vojvodinjo in vojvodo Susseška, ni skrival navdušenja nad njima, poroča portal People. Ena od kamer je ujela njihov pogovor, v katerem je Pharell med drugim izjavil: "Ljubezen je neverjetna. Je čudovita. Ne smemo je imeti za samoumevno. A glede na trenutno stanje sem vama samo želel reči, da je za mnoge od nas zelo, zelo pomembno. Navijamo za vaju." Nekdanja igralka je na prisrčen kompliment odgovorila kratko, a jedrnato: "Hvala. Ničesar nama ne olajšajo."

People poroča, da je Meghan s tem ciljala na trenutno nič kaj pozitivno naravnanost dela britanske javnosti in tamkajšnjih medijev do nje. Zaradi odločitve, da se zasebno življenje njenega dvomesečnega sina Archieja ne bo odvijalo na očeh javnosti, je namreč zadnje tedne deležna mnogih kritik. Številni menijo, da ko enkrat vstopiš v britansko kraljevo družino, meja med zasebnim in javnim življenjem postane precej zabrisana in da obstajajo dogodki ter tradicije, ki bi se jih Meghan ne glede na svoja osebna prepričanja morala držati.

Foto: Getty Images

Eden takšnih dogodkov je bil na primer krst malega Archieja, ki je na veliko zgražanje mnogih potekal v ožjem družinskem krogu in stran od oči javnosti. Za razliko od krstov njegovih dveh bratrancev in sestrične – otrok Kate Middleton in princa Williama –, kjer je bilo javnosti in medijem dovoljeno priti v okolico cerkve in spremljati dogajanje.

Meghan je sicer po svoje naredila tudi takoj po rojstvu malega Archieja. Medtem ko je Kate vse tri otroke le nekaj ur za tem, ko so prijokali na svet, na hitro pokazala ljudem in pred vhodom porodnišnice skupaj z Williamom stopila pred fotografe, se je Meghan odločila, da svojega sina pokaže izbranim fotografom v varnem zavetju svojega doma, in to šele nekaj dni po rojstvu.