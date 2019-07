Harry in Meghan objavila fotografijo s krsta svojega sina Archieja #foto #video

Danes je za najmlajšega člana britanske kraljeve družine prav poseben dan. V zasebnem obredu in v krogu najožjih članov družine je opoldne potekal krst Archieja, prvorojenca princa Harryja in vojvodinje Meghan Markle.

Odločitev, da se bosta 34-letni princ Harry in 37-letna vojvodinja Meghan izognila dolgoletni tradiciji javnega krsta kraljevih članov družine, je na britanskem otoku dvignila veliko prahu. Marsikdo je izrazil nestrinjanje z njuno odločitvijo, vendar se starša nista dala motiti.

Krst potekal na gradu Windsor

Danes so tako na posestvu gradu Windsor, stran od kamer in oči javnosti, v zasebni kapelici krstili malega Archija Harrisona Mountbattna-Windsorja, to pa so prve uradne fotografije, ki sta ju Harry and Meghan delila na svojem Instagram profilu.

Uradni družinski portret Foto: Reuters

Kot navajajo britanski mediji, je bilo na obredu prisotnih le okoli 25 najožjih članov družine, med katerimi so bili tudi princ William in Kate Middleton ter Harryjev oče, princ Charles, z ženo Camillo. Obreda se je udeležila tudi mama vojvodine Susseške Doria Ragland.

Danes mineva točno dva meseca od rojstva Archieja. Foto: Reuters

Ker se Harry in Meghan glede krsta nista posvetovala in uskladila z britansko kraljico Elizabeto II., te zaradi neodložljivih obveznosti na krstu pravnuka ni bilo.

Kraljica Elizabeta II. Foto: Reuters

Na ulicah so se zbrali oboževalci

Čeprav širša javnost na krst ni bila povabljena, so se pred gradom Windsor že v jutranjih urah začeli zbirati oboževalci kraljevega para in njunega sina. Ob dogodku so imeli priložnost opazovali povorko kraljeve straže.

Nekaj je bilo tudi takih, ki so z navdušenjem vzklikali "dojenček Archie":

Skrivnostna tudi pri botrih

Starša ostajata skrivnostna tudi glede imen botrov. Nekateri menijo, da s skrivnostnostjo pretiravata in da bi morala kot upravičenca do davkoplačevalskega denarja ta dogodek deliti z ljudmi, zato ne skrivajo razočaranja nad njuno odločitvijo.

Če so imeli mediji priložnost v svoje objektive ujeti krst njegovega bratranca, princa Georgea, pa pri Archieju te priložnosti niso imeli. Foto: Getty Images

Nekaj običajev vendarle obdržala

Kljub izmikanju tradiciji javnega krsta pa sta starša ostala zvesta nekaterim običajem. Sina sta namreč krstila v repliki obleke, ki jo je na svojem krstu nosil princ Harry.

Foto: Getty Images

V omenjeni obleki je bilo krščenih kar 62 otrok, med njimi tudi otroci Williama in Kate, princ George, princesa Charlotte in princ Louis, ki imajo vsak od pet do sedem krstnih botrov.