Objem Meghan in Beyonce, ki odmeva po spletu #video

Meghan in Harry sta se sinoči udeležila evropske premiere nove različice legendarne risanke Levji kralj, ki se je odvila v Londonu. Na dogodku seveda ni manjkala tudi pevka Beyonce, ki je svoj glas posodila risani junakinji Nali. Vojvodinja Susseška in glasbena diva, ki se do zdaj nista osebno poznali, sta si prijateljsko padli v objem.

Kot da se poznata že od nekdaj, sta si Meghan Markle in Beyonce padli v objem. Prikupen trenutek so seveda ujeli tudi fotografi, fotografije prvega srečanja kraljevega para in Beyonce ter njenega soproga Jay-Z-ja pa odmevajo po spletu.

A so se pojavila tudi ugibanja, zakaj para nista uradno pozirala skupaj, potem ko sta se pozdravila na rdeči preprogi. Zakaj obstajajo le fotografije njihovega pozdrava in klepeta, posnete naključno, s strani? Zakaj se niso vsi skupaj postavili pred fotografe in pozirali?

Krivo naj bi bilo to, da so Meghan tovrstno fotografiranje odsvetovali, češ da bi bila na ta račun znova deležna mnogih kritik, mnenje kraljevega komentatorja Justina Sylvestra za E! News povzema portal Cheatsheet: "Če bi pozirala skupaj z Beyonce, bi ji lahko očitali, da se še vedno vede kot hollywoodska zvezdnica in da se to ne spodobi za članico kraljeve družine."

Meghan in Beyonce sproščeno poklepetali

Kakorkoli, tuji mediji poročajo, da so se Meghan, Harry, Beyonce in Jay-Z takoj ujeli in prijetno poklepetali. Beyonce je menda rekla: "Vajin otroček je tako lep." Ter nato dodala še eno pohvalo, namreč da kraljevi par naravnost obožuje.

Navdušenje nad Meghan in Harryjem je sicer slavna pevka izrazila že februarja, ko sta z Jay-Z-jem pred portretom Meghan Markle prejela britansko glasbeno nagrado brit za najboljšo mednarodno skupino. V zahvalnem govoru je tudi pojasnila, zakaj jo Meghan tako navdihuje. Več lahko preberete v članku spodaj:

Na evropski premieri Levjega kralja blestela oba para

Medtem ko se je Beyonce po rdeči preprogi tokrat sprehodila v dolgi večerni obleki rumenkaste barve z visokim izrezom na desni strani, je vojvodinja Meghan blestela v elegantni črni obleki oblikovalca Jasona Wuja s prosojnim zgornjim delom. Zraven je obula sandale znamke Aquazzura, v rokah pa nosila malo ročno torbico Gucci. Princ Harry in Jay-Z pa sta za to priložnost oblekla črna smokinga.

In čeprav je Meghan v preteklosti, ko je bila še znana ameriška igralka, pogosto hodila po filmskih premierah in ji rdeče preproge niso tuje, je bilo to prvič, da se je po rdeči preprogi sprehodila kot članica kraljeve družine.

