Princ Harry in Meghan Markle sta pokazala prvorojenca #video

Nekaj ur po rojstvu sina je princ Harry stopil pred medije. Zaupal jim je prve občutke in razkril, da z ženo Meghan Markle še nista izbrala imena.

Danes pa sta ga le pokazala, a imena še nista razkrila.

Njun sin se je rodil 6. maja ob 5.26 zjutraj po angleškem času, težak 3,2 kilograma. Je osmi pravnuk kraljice Elizabete II. in sedmi v vrsti za kraljevi prestol. Na svet je prijokal malce po roku, koliko natančno, pa ni znano, saj se je vedelo le, da kraljevi par prvorojenca pričakuje "konec aprila ali v začetku maja".

Poleg imena čakamo še naziv

Ob rojstvu mu je po predvidevanjih pripadel naziv grof Dumbartona, kar je tudi eden od nazivov, ki jih je princu Harryju na poročni dan dala babica, kraljica Elizabeta II. Vsak naslednji sin, če jih bosta z Meghan imela, pa bo po pravilih britanske kraljevine dobil naziv lord.

Kate in William sta navdušena, da sta še drugič postala teta in stric

Na prihod novega člana kraljeve družine sta se odzvala tudi Harryjev brat, princ William, in njegova žena Kate Middleton, ki sta povedala, da sta vesela, da sta ponovno postala teta in stric. Prvič se je to zgodilo oktobra lani, ko je rodila Katina sestra Pippa Middleton.

"Navdušena sva, naravnost navdušena. Veseliva se, da ju bova videla, ko se stvari v prihodnjih dneh malce umirijo. Zelo sem vesel in zadovoljen, da lahko brata pozdravim v klubu neprespanosti, ki jo prinaša starševstvo, to bo zabavno."

Povedal je še, da jima želi veliko veselja z novorojenčkom, Kate pa je dodala, da sta Harry in Meghan otroka dobila v prav posebnem času. "Louis in Charlotte sta ravnokar imela rojstna dneva, in to je res lep čas v letu za rojstvo otroka. Pomlad je v zraku, kar je res super."

Je rodila doma ali v porodnišnici?

Še vedno pa se ne ve, ali je Meghan rodila v udobju doma ali v porodnišnici. Pred rojstvom sta namreč dala vedeti, da si za razliko od princa Williama in Kate sama želita nekaj več zasebnosti. William in Kate sta namreč vse svoje tri otroke pričakala na očeh javnosti ter jih svetu, urejena in naličena, pokazala še isti dan.

A britanski mediji poročajo, da je Meghan kljub temu rodila v porodnišnici Portland. V tej so vojvodinji zagotovili skoraj toliko zasebnosti in udobja, kot bi ga imela v domači rezidenci Frogmore Cottage. Govori se, da naj bi s Harryjem in mamo Dorio v porodnišnico prispela že v nedeljo zvečer, na 40-minutni poti pa naj bi jo skozi prometni London spremljali policisti in varnostniki, česar ni nihče opazil. Menda je za Meghanino pot v porodnišnico vedela le peščica najožjega osebja. Meghan naj bi tako nedeljski večer preživela v luksuzni porodni sobi, rojevati pa začela v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah.

