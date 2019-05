Tako je princ Harry oznanil rojstvo svojega sina #video

Danes sta princ Harry in Meghan Markle postala starša. Dobila sta sina, težkega 3,26 kilograma, ki se je rodil v zgodnjih jutranjih urah.

Novico o rojstvu sina je medijem osebno sporočil tudi Harry, ki je povedal:

"Zelo sem vesel, da lahko sporočim, da sva Meghan in jaz danes zjutraj dobila fantka. Zelo zdravega fantka. Mati in dojenček se počutita odlično, to je bila najbolj neverjetna izkušnja, kar sem si jih kadarkoli predstavljal. Kako ženske to zmorejo, je nepojmljivo (smeh, op. p.). Oba sva naravnost navdušena in zelo hvaležna za vso ljubezen in podporo."

Ob tem je še razkril, da o imenih še premišljujeta ter da je otrok na svet prijokal malce po napovedanem roku. Izdal je še, da ga bosta javnosti predstavila čez dva dni.

Foto: Getty Images

Bo grof Arthur?

Med nosečnostjo se je veliko ugibalo o imenih, pri čemer je na stavnicah pri deških imenih vodilo ime Arthur. A če se je o imenih zgolj ugibalo, pa je pri nazivu, ki ga bo nosil njun prvorojenec, malce več gotovosti.

Princ ne more biti, razen če kraljica izrecno tako določi. Harryjev prapradedek kralj Jurij V. je namreč leta 1917 uveljavil pravilo, da vsem otrokom vojvod pripade naziv grof, če gre za sina, ter lady, če gre za deklico. Kar pa ne velja za najstarejšega živečega sina prestolonaslednika, torej za princa Williama.

Naziv prvega Harryjevega sina bi torej bil grof Dumbartona, kar je eden od nazivov, ki mu jih je na poročni dan dala babica, kraljica Elizabeta II. Vsak naslednji sin, če jih bosta z Meghan imela, pa bo dobil naziv lord.