Princ Harry med govorom skoraj planil v jok #video

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta se udeležila dogodka WellChild Awards, namenjenega podpori bolnih otrok in njihovih staršev. Med govorom so Harryja, ki je že dolga leta podpornik dobrodelne organizacije WellChild, premagala čustva in moral je zbrati vse moči, da ni planil v jok.

Zdaj je vse drugače, saj sta tudi sama starša. In še toliko bolj sta užaloščena in ganjena, ko pomislita, kaj vse prestajajo otroci, ki so se rodili s kakšno prirojeno boleznijo ali zboleli kasneje v življenju, ter njihove družine, je v svojem ganljivem govoru zbranim na letošnji prireditvi WellChild Awards povedal princ Harry.

Foto: Getty Images Ko se je spominjal, kaj vse se jima je pletlo po glavi pred letom dni, ko sta se prav tako udeležila tega istega dogodka in pravkar izvedela, da sta tudi sama noseča, pa so ga čustva premagala in je potreboval nekaj trenutkov ter spodbuden aplavz občinstva, da se je zbral in nadaljeval z govorom.

"Moja soproga in jaz se počutiva zelo privilegirano, da sva se vam lahko tudi letos pridružila na WellChild Awards in da sva lahko v istem prostoru s tako neverjetnimi ljudmi, kot ste vi. Več kot deset let je že, odkar sem se prvič udeležil tega dogodka, in niti leto ne mine, da me ne bi presenetil in navdihnil. A letos se me je vse skupaj še toliko drugače dotaknilo, ker sem tudi sam oče. Lani tak čas, ko sva se udeležila te prireditve, sva s soprogo pričakovala prvega otroka. Takrat sva to vedela le midva, še nihče drug," je svoj govor začel Harry, nakar so ga premagala čustva.

Ko se je zbral, je nadaljeval: "In spominjam se, da sem stisnil Meghanino roko tako močno in oba sva pomislila, kako bo nekega dne, ko bova tudi midva starša, in predvsem kako bi skušala svojemu otroku pomagati ter ga varovati po najboljših močeh, če bi se moral že takoj po rojstvu spopadati z zdravstvenimi težavami. In zdaj, ko stojim tukaj pred vami tudi sam kot oče, me srce boli na način, ki ga lahko razumem šele zdaj, ko imam tudi sam otroka."

Njegov ganljivi govor, med katerim so ga premagala čustva, si lahko ogledate v videoposnetku spodaj.

Vojvodinja Susseška se je sicer dogodka udeležila v temno zeleni obleki, ki jo je v preteklosti že nosila, in sicer novembra 2017 – na dan, ko sta s Harryjem naznanila zaroko.

Preberite tudi: