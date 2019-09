Štirje modni kosi, ki jih obožujeta Meghan in Kate #foto

Modni trendi pridejo in odidejo, klasični modni kosi pa so tisti, ki jih lahko nosimo vedno in povsod, s pravilno izbiro dodatkov so lahko primerni tako za sproščene kot za bolj uradne priložnosti. Na klasičnih kosih svoj modni slog gradita tudi Meghan Markle in Kate Middleton, ki ju modni mediji vedno znova uvrščajo med najbolje oblečene zvezdnice.

Katere kose imata torej Meghan in Kate vedno pri roki? Te štiri:

Bela srajca

Foto: Getty Images

Bela srajca je eden od najbolj vsestranskih modnih kosov, kombinirate jo lahko tako z elegantnimi hlačami in visokimi petami kot v bolj sproščeni različici s supergami.

Salonarji kožne barve

Foto: Getty Images

Obutev, v kateri Kate vidimo vedno znova, je stalnica tudi v Meghanini garderobi. Salonarje v nevtralni barvi je mogoče obuti k skorajda vsaki obleki, prav tako pa se odlično podajo k oprijetim kavbojkam.

Oprijete kavbojke

Foto: Getty Images

In ko smo že pri oprijetih kavbojkah – čeprav so trenutno v modi širši kroji, so "skinny jeans" zagotovo najbolj vsestranske. Pravzaprav so videti dobro v praktično katerikoli kombinaciji.

Krojen suknjič

Foto: Getty Images

Še en kos, ki ga morate imeti v svoji omari, je krojen suknjič oziroma blazer. Vaši opravi bo vedno dodal kanček elegance, predvsem pa bo večno v modi.

