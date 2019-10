Kako je Meghan Markle dosegla, da njena oprava ni več pomembna #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vojvodinja Meghan Markle in princ Harry sta pred nekaj dnevi obiskala Južno Afriko, kjer je nekdanja igralka presenetila na prav poseben način. Nosila je (cenovno dostopne) obleke, v katerih smo jo že videli, snela pa je tudi bahav zaročni prstan.

Meghan Markle je uspelo najti način, kako preusmeriti pozornost s svoje garderobe, ki vsakič znova, ko se pojavi v javnosti, dobi največ prostora v medijih. Naj gre za drag ali cenovno dostopen kos, ljudi nemalokrat najbolj zanima prav to, kaj nosi. Predvsem zato, da lahko enako ali podobno oblačilo kupijo tudi sami.

Že večkrat se je namreč zgodilo, da je bil kos po tem, ko ga je nosila Meghan, razprodan.

Reciklirane obleke in espadrile

A kot kaže, si 38-letna nekdanja ameriška igralka želi prav nasprotno - ljudem pokazati, da naj reciklirajo oblačila in bodo trajnostni. Tako je sama pridno ravnala med zadnjim uradnim obiskom Južne Afrike, kjer je kar trikrat oblekla obleko, ki jo je na uradnih dolžnostih že nosila, poleg tega pa je vsakič poskrbela, da je bila njena oprava cenovno dostopna.

Modro srajčno obleko je prvič nosila lani med obiskom Tonge, le da je takrat k njej obula svetlomodre salonarje, tokrat pa je izbrala črne visoke espadrile.

Foto: Getty Images

Pravzaprav je črne espadrile med obiskom Južen Afrike obula večkrat, tudi k črno-beli obleki na preklop. V kovček jih je spravila tudi lani za obisk Avstralije, ko smo jo prvič videli v črtasti, do tal segajoči obleki z naramnicami, ki jo je izbrala tudi za obisk Južne Afrike.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Tretji recikliran kos pa je obleka brez rokavov v slogu trenčkota, ki jo je nosila že lani v Londonu. Za obe priložnosti je izbrala enake salonarje v kožni barvi in enako pričesko.

Foto: Getty Images

Izogibanje dragim kosom in celo svojemu zaročnemu prstanu

Pohval si ni zaslužila le, ko je nosila "stare" obleke, temveč tudi, ko smo jo videli v novih, saj je vsakič izbrala cenovno dostopne kreacije.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

V želji, da bi se ljudje bolj kot na njeno pojavo in opravo osredotočali na namen obiska, je snela tudi drag zaročni prstan, ki naj bi bil vreden 350 tisoč dolarjev (približno 320 tisoč evrov). Njegovo razkazovanje bi bilo še posebej neokusno med obiskom revnejših predelov, kjer sta se mudila s Harryjem.

Foto: Getty Images

Ravno ob koncu obiska pa je britanski kraljevi par presenetil s tožbo proti tabloidu Mail on Sunday, Harry pa je objavil še dolg zapis, v katerem je britanski tisk obtožil, da se do njegove žene vede, kot se je nekoč do njegove pokojne matere Diane.

Več preberite tukaj: