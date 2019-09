Meghanina obleka iz džinsa razprodana v manj kot 12 urah

Meghan Markle je za finalno tekmo med Bianco Andreescu in Sereno Williams izbrala preprosto obleko iz džinsa ameriške znamke J.Crew, ki stane okrog 107 evrov. Njena modna izbira je bila nemudoma opažena in izsledena. Obleko so pri znamki razprodali v manj kot 12 urah po tem. Še danes, skoraj dva dneva po tem, si obleko na spletu ogleda več sto ljudi.

"Žal nam je, izdelek je bil tako priljubljen, da je razprodan," je zapisano na njihovi uradni strani.

Obleko je kombinirala s sivo jopico iste znamke in sivo torbico. Foto: Getty Images

Kos je bil razprodan v manj kot 12 urah, a si ga na spletni strani še vedno ogledujejo. Foto: zajem zaslona

Meghanin modni vpliv ne pojenja

Kos se je nato pričakovano pojavil na preprodajnih straneh, kot je eBay, kjer je že dosegel precej višje cene, tudi do 320 evrov. Kot kaže, so bili na delu spet "modni preprodajalci", ki prežijo na priljubljene in trendi kose, v trenutku pokupijo več izdelkov in jih nato prodajajo po višji ceni.

Priljubljena vojvodinja je k obleki nosila daljšo jopico, prav tako znamke J.Crew, in tudi ta je na njihovi uradni spletni strani že razprodana.

Da je 38-letna nekdanja igralka močno pripomogla k prodaji določenega kosa, se je zgodilo že večkrat. Prvi odmevni kos je bil beli plašč s pasom, ki ga je nosila, ko sta s princem Harryjem oznanila zaroko. Kos je bil nemudoma razprodan, spletna stran znamke The Line The Label pa se je zaradi tega sesula.

Preberite tudi: