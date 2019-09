Kanadska teniška senzacija: Ne sprašujte me, kaj bom z denarjem #video

Mlada teniška igralka živi svoje sanje, saj je bila še lani precej neznana igralka, ki se je na lestvici WTA gibal okrog 200. mesta. Dovolj pove podatek, da je lani na OP ZDA izpadla že v prvem krogu kvalifikacij, letos pa šele prvič zaigrala v glavnem delu tega prestižnega tekmovanja in zmagala.

"Ne sprašujte me, kaj bom s tem denarjem, ker res ne vem. Nikoli v življenju še nisem imela toliko denarja. Imam največji nasmeh na obrazu in to je navada, od katere nikoli ne odstopam. V svoji kratki karieri sem doživela že veliko. Ne samo s poškodbami, ampak tudi s stvarmi zunaj terena. Zares sem srečna in ne odstopam od svojih sanj."

Bianca Andreescu je prva Kanadčanka, ki ji je uspelo zmagati na turnirju za grand slam. Foto: Gulliver/Getty Images

Zaradi hrupa je komaj slišala svoje misli

Bianca Andreescu je v finalu OP ZDA zmagala po dveh nizih, a v drugem nizu je bilo zelo napeto, saj se je Serena Williams po zaostanku 1:5 vrnila in izenačila na 5:5. Mlada Kanadčanka je priznala, da je imela v tistih trenutkih določene dvome, saj je že velikokrat videla, kako se je Sereni uspela vrniti v igro.

"Začela je igrati bolje in tudi občinstvo jo je dvignilo. Poskušala sem to odmisliti v svoji glavi, a je bilo tako glasno, da sem komaj slišala svoje misli. Bilo je res glasno, ampak ravno zaradi tega je verjetno ta turnir tako poseben. Ni bilo lahko, ko se je v drugem nizu začela vračati. To je bilo pričakovano, saj je velika igralka, to ji je uspelo že velikokrat v karieri," je na novinarski konferenci razlagala novopečena zmagovalka.

Bianca Andreescu ni mogla verjeti, kaj ji je uspelo. Foto: Gulliver/Getty Images

Načrt je bil, da jo preganja od začetka

Andreescujeva je imela proti eni najboljših igralk vseh časov zelo jasno taktiko, ki se ji je obrestovala že v prvi igri dvoboja. Že takoj v prvi igri ji je uspel "break". "Načrt je bil, da jo priganjam že od samega začetka in da mora garati za vsako točko ter da ji vrnem čim več servisov. Mislim, da ji je bilo zaradi tega malce neprijetno."

Letošnji finale na OP ZDA ni bil tako dramatičen kot lanski, ko se je Serena Williams v dvoboju z Naomi Osaka sporekla z glavnim sodnikom in dobila celo kazen igre. Zanimivo je, da Bianca tega dvoboja sploh ni gledala. "Takrat sem bila doma poškodovana in nisem počela nič, samo ležala sem."

Že od nekdaj je sanjala o tem, da bi igrala proti Sereni Williams. Foto: Gulliver/Getty Images

V ključnih trenutkih je poskušala čim bolj normalno dihati

Eden najbolj ključnih trenutkov je bil pri izidu 6:5, ko je bila pri servisu Serena Wiliams. In o čem je razmišljala v tistih trenutkih? "Rekla sem si, da moram dati prekleto žogico v igrišče in da moram čim bolj normalno dihati, saj je imela ona servis. Želela sem dobiti prvo točko, da bi ji pokazala, da sem pripravljena zmagati. Ali mi je uspelo dobiti prvo točko, se sploh ne spominjam," je v smehu še povedala nova teniška junakinja, prva teniška igralka, ki ji je uspelo zmagati na OP ZDA v prvem nastopu.