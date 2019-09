Senzacija kanadske najstnice, ki je preprečila zgodovinski trenutek Serene Williams

Komaj 19-letna Kanadčanka Bianca Andreescu je v velikem finalu teniškega OP ZDA v ženski konkurenci presenetljivo in prepričljivo v dveh nizih (6:3, 7:5) premagala Sereno Williams, prišla do prvega naslova na turnirjih za grand slam in Američanki, ki bi lahko spisala zgodovino. Če bi zmagala, bi bila to njena 24. lovorika na turnirjih za grand slam, s čimer bi se na vrhu najuspešnejših teniških igralk izenačila z legendarno Avstralko Margaret Court.