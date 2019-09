Williamsova le še dva koraka do 24. lovorike za grand slam

V noči na petek bosta na teniškem OP ZDA na sporedu polfinalna dvoboja med ženskami. Kot prvi bosta igrali Serena Williams in Elina Svitolina, drugi polfinalni par pa sta Belinda Bencic in Bianca Andreescu.

Serena Williams in Elina Svitolina nista imeli medsebojnega dvoboja že več kot tri leta. Sicer sta se do zdaj srečali štirikrat, statistika pa je na strani Williamsove, ki vodi s 3:1. Nazadnje sta igrali na OI v Riu, ko je bila po dveh nizih boljša Svitolina.

Obe igralki sta edini, ki sta se letos že večkrat uvrstili v polfinale na turnirjih za grand slam. Velika razlika med njima je v zmagah. Američanka ima v svoji vitrini že 23 lovorik, medtem ko Ukrajinka še čaka na svojo prvo. Je morda zdaj čas za njen veliki naslov?

Foto: Gulliver/Getty Images

Če sta Williamsova in Svitolina že vajeni polfinalnih dvobojev na turnirjih velike četverice, bosta Belinda Bencic in Bianca Andreescu to izkusili prvič. Šele 19-letna Andreescu letos šele prvič igra na glavnem turnirju na OP ZDA in je po letu 2009 prva najstnica, ki se je uspel prebiti v polfinale turnirja v New Yorku. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.