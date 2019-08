Kako pogosto bi morali prati kavbojke in druge kose iz džinsa? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ker je zadnje čase veliko govora o tem, kako ohranjati naš planet, se postavlja tudi vprašanje, kako pogosto prati perilo, da bi se izognili nepotrebni porabi vode. Kavbojke in preostali kosi iz džinsa so namreč oblačila, pri katerih prepogosto pranje ni potrebno.

Ko je Stella McCartney pred kratkim dejala, da je pranje oblačil nepotrebno ter da bi morali počakati, da se umazanija na njih posuši in jo preprosto skrtačiti z njih, je požela precej zgražanja. A oblikovalka, ki je privrženka etične mode, je pojasnila, da oblačil ne bi smeli prati zgolj zato, ker so bila nošena, ter da bi morali pred zagonom pralnega stroja ravnati bolj premišljeno.

Pri tem priporoča pranje pri nizki temperaturi, sušenje na zraku, ne v sušilnem stroju, likanje pa le takrat, ko je to res nujno. "Manj ko perete svoja oblačila, bolje bo. Ohranila se bodo dlje, hkrati pa boste prihranili še vodo in energijo."

Džins je vzdržljiv, zato ga perite premišljeno

Podobne nasvete imata glede kosov iz džinsa tudi Zahra Ahmed, direktorica znamke DL1961, ki je znana tudi kot "kraljica džinsa", ter vodja znane znamke kavbojk Levi’s Chip Bergh. Oba se strinjata, da je za kavbojke in pravzaprav za vse kose iz džinsa veliko bolje, če se jih pere čim manjkrat. Bergh je celo priznal, da svojega najljubšega para kavbojk ni opral že deset let.

A druga predstavnica Levi’sa vseeno svetuje, da kavbojke operete vsaj enkrat na mesec, da so videti in da dišijo sveže. "Džins je vzdržljiv material, zato ga ni treba prati tako pogosto, kot si mislimo. Poleg tega prihranite vodo in energijo," se Ahmedova strinja s Stello McCartney.

Ahmedova je pri tem, tako kot McCartneyjeva, poudarila, da bi se morali ljudje odvaditi prepogostega pranja džinsa in oblačil na splošno. "Bodite malo bolj premišljeni," pravi.

Foto: Getty Images

Ko je čas za to: kako pravilno prati kose iz džinsa?

Ahmedova priporoča, da vedno najprej preverite etiketo z navodili za pranje, a večinoma naj bi se kose iz džinsa (kavbojke, jakne, obleke, kratke hlače, brezrokavnike, srajce itd.) pralo takole:

Obrnite jih naokrog in operite v pralnem stroju skupaj s temnimi kosi, na nizki temperaturi, pri tem pa uporabite blag pralni prašek. Raje kot v sušilnem stroju jih posušite na zraku, še vedno obrnjene naokrog.

Kadar jih umažete in še ni čas za pranje v pralnem stroju, umazanijo poskušajte očistiti z vlažno krpo in jih posušite na zraku.

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Ko odslužijo svoje, razmislite, kaj boste storili z njimi

Na okolje pomislite tudi, ko je čas, da se od kosa iz džinsa poslovite, še svetuje Ahmedova. Najprej razmislite, ali bi ga lahko predelali, če to ne pride v poštev, ga predajte v reciklažo, darujte humanitarnim organizacijam ali trgovinam iz druge roke.

Smeti naj bodo zadnji scenarij, saj tako le prispevate k večanju smetišč, ki postajajo velika težava, predvsem zaradi mode in prevelikega števila zavrženih oblačil.

Foto: Getty Images

Preberite tudi: