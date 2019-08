Meghan in Harry sta hotela živeti v 900 let starem gradu, a kraljica ni bila za

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Windsorski grad, kjer sta se lani poročila in nato hotela živeti.

Windsorski grad, kjer sta se lani poročila in nato hotela živeti. Foto: Getty Images

Kraljeva dopisnica je razkrila, da naj bi si Meghan Markle in princ Harry sprva želela živeti v Windsorskem gradu, a je nato kraljica "potiho, a trdno" predlagala posestvo Frogmore, kjer sta nastanjena zdaj.

Britanski mediji poročajo, da posestvo Frogmore ni bila prva izbira Harryja in Meghan Markle, saj naj bi si zelo želela bivati v Windsorskem gradu, eni od mnogih kraljičinih rezidenc.

Več kot 900 let star grad britanska kraljeva družina uporablja kot počitniško rezidenco in za uradne obiske, maja lani pa je bil tudi prizorišče poroke Harryja in Meghan.

Harry in Meghan sta imela na Windsorskem gradu pravljično poroko. Foto: Getty Images

Kraljica ju je namesto v grad namestila v "kočo"

Kot je razkrila Roya Nikkhah, kraljeva dopisnica, naj bi vojvoda in vojvodinja Susseška kraljico prosila, ali bi se lahko po poroki preselila v bivalne prostore Windsorskega gradu, a ona ni bila za. "Vljudno, a trdno" je za njun dom raje predlagala Frogmore Cottage, podeželsko "kočo" s petimi spalnicami, ki stoji v bližini gradu in je bila nazadnje ocenjena na 2,4 milijona funtov (približno 2,6 milijona evrov).

Je pa povsem razumljivo, zakaj si je kraljevi par zaželel pravega življenja v gradu. Windsorski je namreč visoko nad Temzo, zaradi česar ponuja prelep pogled na angleško pokrajino, v njem pa so shranjene številne dragocenosti britanske kraljeve družine, med drugim velika kraljeva knjižnica, fine tapiserije, porcelan, kipi in oklepi. Leta 1997 so grad v celoti obnovili, prenova pa je davkoplačevalce stala 37 milijonov funtov (okrog 40 milijonov evrov).

Windsorski grad je velika turistična atrakcija v Angliji. Foto: Getty Images

Harry in Meghan sta opustila misel na življenje v gradu in sprejela kraljičin predlog ter se v Frogmore Cottage vselila to pomlad, še pred rojstvom sina Archieja.

Pred tem sta živela v Kensingtonski palači, kjer je nastanjen tudi Harryjev brat, princ William, z ženo Kate Middleton in tremi otroki. Iz palače naj bi se izselila zaradi spora z Williamom in Kate, a so predstavniki kraljeve družine to zanikali.

