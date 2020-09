Kraljice in palače uradno ne zanima, kaj svetu sporočata Meghan in Harry, a v resnici naj bi ju njuno politično udejstvovanje motilo.

Ko sta se princ Harry in Meghan Markle aprila letos uradno poslovila od kraljevih dolžnosti, sta s kraljico Elizabeto II sklenila dogovor, v okviru katerega bi morala ostati še naprej politično nevtralna in neopredeljena glede političnih kandidatov.

A ker se vojvoda in vojvodinja Susseška ne držita tega dogovora, sta bila deležna novih kritik, češ da s tem ne spoštujeta kraljice in kršita sporazum, ki sta ga sklenila ob odhodu iz družine.

Članom kraljeve družine s kraljico na čelu je namreč prepovedano politično opredeljevanje in udeležba na kakršnihkoli volitvah. Gre za pravilo, ki naj bi ga morala Meghan in Harry spoštovati še naprej.

V palači pravijo, da se jih prinčeve izjave več ne tičejo

"Vse, kar bosta delala, bo še vedno izražalo vrednote kraljice," sporazum s kraljico povzemajo tuji mediji in poudarjajo, da ignorirata dogovor.

A glede na odgovor Buckinghamske palače pretekli teden, ko sta Harry in Meghan pred kamerami za revijo Time jasno pozvala ljudi k volitvam, pri čemer je 36-letni princ poudaril, da še nikoli v življenju ni volil, jih njuno politično udejstvovanje naj ne bi motilo.

"Vojvoda ni več aktiven član kraljeve družine, zato so vse njegove izjave zasebne narave," so sporočili iz palače.

Zadnji videoposnetek, v katerem sta pozivala k volitvam:

Viri: kraljici ni vseeno, kaj govori njen vnuk

Vendar v resnici niso tako ravnodušni, so poudarili nekateri kraljevi poznavalci.

Člani družine naj bi bili osramočeni zaradi pozivov slavnih zakoncev, naj Američani volijo za Joeja Bidna, tekmeca Donalda Trumpa. "Če bo Trump ponovno izvoljen in ponovno obiskal Veliko Britanijo in kraljico, kaj naj ona poreče na izjave svojega vnuka in njegove žene?" je vir povedal za časnik Sunday Times. Ravno zato, naj bi se začeli resneje pogovarjati o odvzemu nazivov vojvoda in vojvodinja, kar jima je še ostalo po umiku. Ko sta se uradno umaknila iz britanske kraljeve družine, sta sicer izgubila naziva kraljeva visokost, medtem ko sta naziva vojvoda in vojvodinja Susseška obdržala.

"Družina se mora zaradi njunih dejanj še bolj distancirati od Harryja in Meghan," še poroča omenjeni časnik.

Sicer pa je k temu konec avgusta javno pozval že priznani britanski voditelj in kolumnist Piers Morgan, ki ga je ravno tako ujezilo njuno odkrito politično opredeljevanje in pozivanje k volitvam.

