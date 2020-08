Meghan bo prekinila kraljevo tradicijo in glasovala na predsedniških volitvah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Žena britanskega princa Harryja bo prekršila pravilo, da se člani kraljeve družine politično ne opredeljujejo, in oddala svoj glas na ameriških predsedniških volitvah.

Ameriška revija Marie Claire je slabe tri mesece pred predsedniškimi volitvami v ZDA zbrala izjave sto vplivnih žensk, zakaj je pomembno, da ljudje na volitvah oddajo svoj glas.

V stoterici so se med drugim znašle Michelle Obama, Hillary Clinton in Oprah Winfrey, pa tudi Meghan Markle, ki je s tem jasno pokazala, da bo prekinila še eno britansko kraljevo tradicijo. Člani kraljeve družine s kraljico na čelu se namreč politično ne opredeljujejo in se zaradi tega tudi ne udeležujejo volitev.

Potem ko sta z možem, britanskim princem Harryjem, odstopila od kraljevih dolžnosti in izstopila iz ožje družine, bo Meghan na novembrskih predsedniških volitvah v ZDA oddala svoj glas.

Foto: Reuters

"Vem, kako je imeti svoj glas, pa tudi, kako je, ko se počutiš, kot da ga nimaš," je Meghan izjavila za Marie Claire. In nadaljevala: "Prav tako vem, da je mnogo moških in žensk tvegalo svoje življenje, da bi mi bili slišani. Ta priložnost, ta temeljna pravica nam omogoča, da uveljavimo svojo volilno pravico in da nas slišijo."

Nato je citirala izjavo vodje novozelandskega sufražetskega gibanja Kate Sheppard, na katero se menda s Harryjem pogosto sklicujeta, ki je rekla: "Ne mislite, da vaš glas ne šteje. Tudi dež, ki osveži izsušena tla, sestavljajo posamezne kapljice." "Zato glasujem na volitvah," je poudarila Meghan.

