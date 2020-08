Harry in Meghan končno z lastno hišo

Princ Harry in njegova žena Meghan sta nazadnje le pognala korenine in se z nakupom domovanja v Santa Barbari dokončno ustalila v Kaliforniji.

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta po mesecih ugibanj in več selitvah - najprej sta po poroki živela na posestvu Frogmore, po umiku iz kraljeve družine v Kanadi, nazadnje pa v najeti hiši v Malibuju, za katero sta na noč odštela 13 tisoč evrov - svojo odločitev o trajni selitvi z Otoka in pretrganju vezi z britansko monarhijo dokončno zapečatila z nakupom lastnega domovanja v Santa Barbari približno uro in pol stran od Los Angelesa.

V želji po zasebnosti sta se preselila v Hollywood

"Par se je v svoj novi dom preselil julija letos. Za njuno družino je to res poseben čas, saj želita tu nadaljevati svojo skupno pot in vzgajati sina, za katerega upata, da bo imel čim bolj običajno življenje," je razkril njun predstavnik za odnose z javnostjo. "Ustalila sta se v mirni zasebnosti krajevne skupnosti in upata, da bo javnost spoštovala njune sosede in tudi njuno družino," je še dejal ob tem.

Za hišo je nekdanji kraljevi par odštel nekaj več kot 12 milijonov evrov. Ta ima devet spalnic in šestnajst kopalnic. Posest se razprostira na več kot tisoč kvadratnih metrih, na katerih so poleg bivalnih površin še vrt, teniško igrišče, hiša za goste, igralnica in bazen, piše stran PageSix.

Več podrobnosti ni znanih, razen tega, da gre za dolgoročno naložbo. "Pred nakupom nepremičnine sta temeljito premislila. To je hiša, v kateri nameravata biti srečna, gostiti svoje prijatelje in ustvariti prostor, kjer se bo lahko z otroki svoje starosti igral njun sinček," je še povedal njun predstavnik.

Foto: Reuters

Upanje za oboževalce, da bi si par vendarle premislil in se vrnil v Veliko Britanijo, tako vse bolj kopni. Sta pa z odločitvijo o selitvi v Kalifornijo presenetila marsikaterega svojega privrženca, še posebej zato, ker nenehno trdita, da si želita zasebnosti.

Poraja se namreč logično vprašanje, zakaj sta si potem od vseh krajev na svetu izbrala ravno ZDA, kjer je kultura paparacev in medijske nezasebnosti znanih še kako prisotna in živa. Zakaj preprosto nista ostala v Kanadi, kamor sta se preselila po odmevni novici, da se odpovedujeta svojim kraljevim nazivom in da mahata v slovo obveznostim, povezanim z monarhijo?

V Los Angelesu zaradi nadaljnje kariere

Selitev v Hollywood oziroma ZDA je bila menda skrbno premišljena poteza. Kot je pred časom za britanske medije povedal vir blizu "pobeglega" para, sta ta korak načrtovala dlje časa. "Spoznala sta namreč, da jima Kanada ne bo ustrezala iz več razlogov, želela sta najti dom na območju Los Angelesa," je razkril vir.

"Tukaj imata namreč veliko podporno mrežo. Tukaj so nova ekipa njunih hollywoodskih agentov, njuna PR-ekipa, njuni poslovni menedžerji. Meghan ima tukaj veliko prijateljev in seveda mamo Dorio."

Foto: Reuters

Paru se za zdaj še uspeva spretno skrivati pred radovednimi očmi javnosti, čeprav ju, kot sama pravita, paparaci nenehno oblegajo. Pred kratkim sta namreč ob sodnem boju z britanskimi mediji vložila še tožbo proti neimenovanemu fotografu, ki naj bi medijem ponujal fotografije njunega sina Archieja.

Težava je v tem, da naj bi bile fotografije posnete na strogo varovanem posestvu, kjer sta do takrat živela, ne pa v javnosti. Harry in Meghan v tožbi še navajata, da fotograf trdi, da so bile posnete na javni površini v Malibuju, po lastnih besedah pa s sinom nista bila nikjer v javnosti, odkar sta se preselila v Los Angeles.

V tožbi trdita, da fotograf laže o tem, kje so fotografije nastale, ker "ve, da je fotografiranje otroka brez dovoljenja v zasebnosti njegovega doma nezakonito". Ali bosta imela v novem domu več sreče s paparaci, bomo še videli.