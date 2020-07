Harry in Meghan v novo tožbo: nekdo prodaja fotografije njunega sina

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta v vojni z mediji odprla še eno fronto. Ob sodnem boju z britanskimi tabloidi sta zdaj v Los Angelesu, kjer živita od marca, vložila tožbo proti neimenovanemu fotografu, ki naj bi medijem ponujal fotografije njunega sina Archieja.

Težava je v tem, da naj bi bile fotografije posnete na strogo varovanem posestvu, kjer živita, ne pa v javnosti, poroča ameriški spletni tabloid TMZ.

Harry in Meghan v tožbi navajata, da fotograf trdi, da so bile posnete na javni površini v Malibuju, medtem ko po njunih besedah s sinom nista bila nikjer v javnosti, odkar sta se preselila v Los Angeles. V tožbi trdita, da fotograf laže o tem, kje so fotografije nastale, ker "ve, da je fotografiranje otroka brez dovoljenja v zasebnosti njegovega doma nezakonito".

Foto: Getty Images

Preletavajo jih droni in helikopterji

Zakonca v Los Angelesu živita na posestvu zvezdnika Tylerja Perryja, ki je v ograjeni in varovani soseski, zaradi česar je do hiše praktično nemogoče priti. A kot po poročanju TMZ navajata v tožbi, ju paparaci nadlegujejo iz zraka. "Droni nekaterih medijev letajo le kakšnih šest metrov nad hišo in to tudi po trikrat na dan," sta zapisala v tožbi in dodala, da posestvo pogosto preletavajo tudi helikopterji, fotografi pa naj bi celo luknjali varnostne ograje in skoznje poskušali ujeti kakšen posnetek njiju in njunega sina.

Neimenovanega fotografa, ki naj bi medijem skušal prodati fotografije njunega sina, tožita zaradi vdora v njuno zasebnost in od njega zahtevata, da jima preda te fotografije. Prav tako sta vse medije posvarila, naj fotografij nikar ne kupujejo in objavljajo, ker so bile posnete nezakonito.

