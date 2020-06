Do še pred kratkim priljubljena kanadska stilistka in vplivnica Jessica Mulroney je sredi gibanja proti rasizmu naredila napako, ki bo močno zaznamovala njeno kariero.

Po tem, ko je temnopolta vplivnica Sasha Exeter sledilce spodbudila, naj spregovorijo o gibanju Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo), je Jessica to vzela osebno in jo v zasebnih sporočilih napadla in ji grozila z uničenjem poslovnih odnosov z znamkami, s katerimi sodeluje.

Sasha ni ostala tiho, ampak je javnosti razkrila vsebino sporočil in v videu na Instagramu izpostavila, da je "Jessica tipičen primer belopoltega privilegija". Ob tem je dodala, da se "zelo dobro zaveda svojega bogastva, moči in privilegija zaradi barve svoje kože", kar je "izkoristila za to, da je negativno vplivala na moje prihodnje preživetje" in sodelovanje z znamkami in sponzorji.

Skoraj takoj zatem je 40-letna Kanadčanka že začela izgubljati številna sodelovanja: kanadsko omrežje CTV je odpovedalo njeno poročno serijo I do Redo, prav tako je izgubila delo kot modna sodelavka na ABC-jevem programu Good Morning America. Tudi kanadska veleblagovnica Hudson Bay, kjer je bila zaposlena kot strokovnjakinjo za poroke, je prekinila povezave z njo.

Zdaj pa je morala odstopiti tudi od dobrodelne organizacije, ki pomaga brezdomcem in ogroženim ženskam, ki jo je ustanovila s svojimi svakinjami Caroline, Vanesso in Katy Mulroney.

Vse so namreč izjemno uspešne na različnih področjih - Caroline ima politična prizadevanja, Vanessa je lastnica modne agencije, Katy pa je ugledna finančna analitičarka - in nočejo imeti omadeževanega ugleda. "V luči nedavnih dogodkov spoštujemo Jessicino odločitev, da se umakne," so sporočile.

Meghan z njo ni bila zadovoljna že dlje časa

Jessicino ravnanje z Exeterjevo pa jo je stalo tudi prijateljstva z Meghan Markle. Ta naj bi imela zdaj končno zadosten razlog, da se distancira od najboljše prijateljice, ob kateri je postala previdna že pred časom.

Jessica je Meghanin kraljevi status namreč izkoriščala zase in za svojo kariero, kar pa vojvodinji niti najmanj ni bilo všeč.

