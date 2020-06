Meghan Markle zaradi rasizma nima več najboljše prijateljice #video

Nekdanja vojvodinja Susseška je povedala, da njena prijateljica Jessica Mulroney sicer ni rasistka, je bil pa način, kako je ravnala s Sasho Exeter, srce parajoč. Kaj se je zgodilo, si lahko ogledate v zgornjem videu.

Prav zato vir, ki je blizu Meghan Markle, razkriva, da ta ne bo več prijateljica Mulroneyjeve, saj to, s kom se družiš, veliko pove o tebi. Nje tako ne smejo več povezovati z Jessico, vsaj v javnosti ne. Vir navaja, da se mu ne bi zdelo čudno, če bi se zaradi tega dogodka končalo njuno prijateljstvo.

Jessica Mulroney je (bila) najboljša prijateljica Meghan Markle. Foto: Getty Images

Kaj se je zgodilo?

Sasha Exeter je v dolgem videoposnetku na Instagramu "raztrgala" Jessico Mulroney. Ta je bila namreč užaljena, ker je Exeterjeva svoje sledilce spodbudila, naj spregovorijo o gibanju Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo), kar je Mulroneyjeva napačno razumela in menila, da je usmerjen proti njej osebno, zaradi česar je Exeterjevi začela groziti v zasebnih sporočilih.

Kmalu zatem je Exeterjeva negativno izkušnjo s "privilegirano" Jessico delila na Instagramu in zapisala, da je čas, da spregovori.

"Ne bom več tiho. Nič več! Danes razkrivam nekaj, kar me muči zadnji teden. Počutila sem se kot prevarantka, ker se borim za enakost in za to, da spregovorim na glas, hkrati pa sem dopuščala, da me je belopolta ženska utišala za zaprtimi vrati. S tem, ko delim to zgodbo, vem, da tvegam veliko. Odpiram vrata kritikam, nasilništvu in potencialnim posledicam v povezavi z mojim delom. A moram spregovoriti o resnici. Dovolj je dovolj," je pripisala ob videu, ki ga je posnela tudi zato, da bo to pomagalo spremeniti stvari za prihodnje generacije, vključno z njeno hčerko, je dejala.

Ob tem je dodala, da je Jessica "tipičen primer belopoltega privilegija" in da se "zelo dobro zaveda svojega bogastva, moči in privilegija zaradi barve svoje kože", kar je izkoristila za to, da je negativno vplivala na njeno prihodnje preživetje in sodelovanje z znamkami in sponzorji.

Za konec je dodala, da če morajo določena podjetja odgovarjati zaradi rasizma, naj tudi posamezniki.

Besede, ki so pustile posledice

Jessica Murloney se je pozneje opravičila za svoje dejanje, kar pa ni bilo dovolj. Kanadsko omrežje CTV je namreč odpovedalo njeno poročno serijo I do Redo, prav tako je izgubila delo kot modna sodelavka na ABC-jevem programu Good Morning America. Tudi kanadska veleblagovnica Hudson Bay, ki je Mulroneyevo zaposlila leta 2014 kot strokovnjakinjo za poroke, prekinja povezave z njo.

Zdaj vse kaže, da je zaradi sporočil ostala tudi brez najboljše prijateljice.