Na spletu je zaokrožil videoposnetek iz leta 2012, v katerem Meghan Markle razkriva, kako je biti mešane rase in kakšne žaljivke je morala nekoč prenašati, ker je mulatka.

V luči jeznih protestov po vsem svetu, kjer protestniki zahtevajo pravico zaradi umora Georgea Floyda, se je na spletu znašel star videoposnetek Meghan Markle. V njem se je dotaknila rasizma, in kot mulatka, ki ima temnopolto mamo in belopoltega očeta, delila svojo izkušnjo kot oseba mešane rase.

"Sem mešane rase, a večina ljudi ne ve, kako mešana sem, zato sem se večino življenja počutila kot muha na steni. Nekatere žaljivke, ki sem ji slišala, so me zato močno prizadele."

Močno jo je zaznamovalo tudi, ko je nekoč slišala, kako so zmerjali njeno mamo. "Pred nekaj leti sem slišala, kako je nekdo moji mami rekel besedo na N." Ob tem je dodala, da se je rasizem zato dotakne na zelo osebni ravni.

Meghan ima temnopolto mamo in belopoltega očeta. Foto: Getty Images

Pred osmimi leti je upala na boljši svet

Video je bil posnet v okviru kampanje I Won’t Stand for Racism (Ne bomo prenašali rasizma, op. p.), ki jo je zagnala dobrodelna organizacija Erase the Hate, Meghan pa je bila takrat igralka, znana predvsem po seriji Nepremagljivi dvojec, zdaj pa je vojvodinja Suseška in poročena z britanskim princem Harryjem.

Na koncu je dodala, da je zelo ponosna na svoje korenine na obeh straneh, ter ironično pripomnila: "Upam, da bodo ljudje do takrat, ko bom imela otroke, bolj odprti in se zavedali, da je svet zaradi mešane rase lepši."

Meghan je zdaj mama enoletnega Archieja, ki trenutno še vedno živi v svetu, polnem rasizma. Po celem svetu namreč divjajo protesti zaradi umora temnopoltega Američana Georgea Floyda, ki je konec maja umrl po tem, ko je (belopolti) policist skoraj devet minut klečal na njegovem vratu.

