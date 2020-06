Protestniki napadli kombi in ga izropali #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po umoru temnopoltega Georgea Floyda se v ZDA nadaljujejo protesti. V Kaliforniji so protestniki napadli kombi spletnega trgovskega velikana Amazon in iz njega ukradli pakete za dostavo.

Video, ki je zaokrožil po družbenih omrežjih, prikazuje protestnike, ki so sredi belega dne v mestu Santa Monica v ameriški zvezni državi Kalifornija napadli dostavni kombi podjetja Amazon in iz njega ukradli vse, kar se je dalo.

Santa Monica je sicer po tem, ki so se po ZDA in tudi v Kaliforniji razširili protesti zaradi smrti Georgea Floyda, uvedla policijsko uro.

Med drugim so tam na protestih v nedeljo aretirali 400 ljudi, in sicer zaradi ropanja, kršenja policijske ure, vlomov in napadov z orožjem, poroča ABC News.

Protesti se že več dni nadaljujejo tudi v drugih ameriških mestih, da bi jih zajezile, so oblasti v več mestih uvedle policijsko uro.