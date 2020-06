Trump hoče na ulice poslati vojsko #foto #video

V ZDA so se sedmi dan nadaljevali protesti proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi, ki jih je sprožila smrt Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu. Ameriški predsednik Donald Trump je v luči protestov napovedal mobilizacijo vseh razpoložljivih virov za zaustavitev ropanja in konec nemirov. Kljub pozivom k umiritvi na protestih pogosto izbruhne nasilje, tarče napadov pa so tudi novinarji. Sojenje policistu, ki je ubil Floyda pa se bo pričelo naslednji teden.

Proteste, ki jih je sprožilo ogorčenje ob smrti 46-letnega temnopoltega Georga Floyda zaradi nasilja belopoltega policista med aretacijo, spremljajo nasilje, požiganje in plenjenje. Iz Minneapolisa so se protesti razširili na več kot 75 mest, doslej je najmanj 40 mest uvedlo policijsko uro. Po ZDA je mobiliziranih najmanj 16 tisoč pripadnikov nacionalne garde.

Protesti tudi pred Belo Hišo

Uvedba policijske ure ni prispevala k umiritvi razmer, niti v Washingtonu, kjer so policijske sile v nedeljo tajni službi pomagale okrepiti varovanje oblegane Bele hiše. Protesti pred rezidenco predsednika ZDA Donalda Trumpa sicer potekajo že več dni, v nedeljo zvečer pa so policisti protestnike razgnali tudi s solzivcem. Trumpa sicer bolijo kritike, da se v času nemirov zaradi policijskega nasilja skriva v bunkerju Bele hiše in jezno tvita grožnje.

Foto: Getty Images

Trump je nato včerajšnji novinarski konferenci v Beli hiši dejal, da so Američani z vso pravico jezni nad brutalno smrtjo Floyda, vendar pa da njegova smrt ne sme biti "utopljena v jeznih protestih". Kot je dejal bo na ulice mest razposlal na "tisoče in tisoče" vojakov, vojaškega osebja in drugih organov pregona za ustavitev nemirov, vandalizma in nerazumnega uničevanja infrastrukture. Kot je še povedal bo vojsko aktiviral v primeru, če bo zvezna država ali mesto zavrnila ukrepe za miritev množic, poroča BBC.

Obiskal cerkev

Trump se je sicer včeraj odpravil tudi do cerkve Sv. Janeza, ki je bila dan prej med protesti poškodovana. Nekdo mu je nato dal v roke sveto pismo, ki ga je malce obračal in se fotografiral. Na vprašanje, ali je sveto pismo njegovo, je Trump odgovoril, da je pač sveto pismo, nato se je vrnil domov. Episkopalna škofinja Mariann Buddle, ki je odgovorna za cerkev, je bila zaradi incidenta, o katerem je izvedela na televiziji, ogorčena.

Foto: Reuters

"Niti vljudnostnega klica ni bilo, da bodo počistili trg s solzivcem, zato da lahko uporabi eno od naših cerkva za kuliso s svetim pismom v rokah. S knjigo, ki razglaša, da je bog ljubezen, sam pa je doslej le razpihoval nasilje," je bila ogorčena škofinja.

"To je bilo res sramotno dejanje. Videlo se je, da svetega pisma nikoli ni držal v rokah, saj niti ni vedel, kako naj to stori. Kot da sploh ne bere in ne ve, kako knjige sploh delujejo. Mirne protestnike je napadel s solzivcem, da se je lahko fotografiral. Sramota," je sporočil newyorški guverner Andrew Cuomo. Podobno je sporočila tudi senatorka Kamala Harris in drugi demokrati, poroča STA.

Obudil bi 213 let star zakon

S sprehodom je ponazoril resnost svojih besed v govoru, med katerim je napovedal, da bo obudil 213 let star zakon proti vstaji v ZDA in poslal na ulice ameriških mest vojsko. Omenjeni zakon je nazadnje leta 1992 obudil predsednik George Bush starejši zaradi rasnih nemirov v Los Angelesu, vendar na prošnjo guvernerja Peta Wilsona.

Ameriški guvernerji za posredovanje v nemirih običajno uporabljajo nacionalno gardo, kar je v bistvu vojska posamezne zvezne države. Ta lahko ob mobilizaciji opravlja tudi policijske naloge, kar ameriška vojska ne sme, razen v primeru obuditve zakona iz začetka 19. stoletja, kar Trump sedaj namerava storiti, piše STA.

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Floydova obdukcija potrdila, da je šlo za umor

Včeraj so nato oblasti tudi uradno objavile obdukcijsko poročilo temnopoltega Floyda. Ta je pokazala, da je šlo za umor. 46-letnik umrl zaradi pomanjkanja kisika, ki ga je sprožil pritisk in stikanje na vratu ter hrbtu. "Menim, da je vzrok smrti zadušitev. Pritisk na vratu je onemogočil dobavo kisika v možgane, pritisk na hrbtu pa je onemogočil dihanje," je na včerajšnji novinarski konferenci dejal zdravnik Michael Baden.

Foto: Reuters

Dereka Chauvina - policista, ki je z nogo klečal na vratu Floyda, so pridržali konec tedna. Sojenje se bo pričelo naslednji teden. Ostale tri policiste, ki so sodelovali pri aretaciji so takoj odpustili. Ni pa še znano ali bodo tako kot Chauvin obtoženi, poroča BBC.

Policija ubila eno osebo

Scier pa je policija potrdila, da je v odgovoru na strele ubila osebo v Lousvillu. Nekateri mediji sicer poročajo tudi o drugih smrtnih žrtvah. Po podatkih ameriške televizije CNN so doslej prijeli okoli 4000 ljudi. Novinarji, ki poročajo s protestov, so prav tako žrtve nasilja. Napadajo jih tako policisti z gumijastimi naboji, solzivcem in gumijevkami, kot protestniki s pestmi in raznimi predmeti. Do nedelje so v ZDA našteli najmanj 60 primerov nasilja nad novinarji.

Foto: Reuters

V Minneapolisu je zaradi gumijastega naboja na levo oko oslepela fotografinja Linda Tirado. Novinarja Minneapolis Star Tribuna Chrisa Serresa so policisti dvakrat zbili na tla in mu grozili, da ga bodo ustrelili, če se premakne. Novinarka Los Angeles Timesa Molly Hennessey Fiske pa je povedala, da so proti njej in več deset drugim novinarjem policisti iz neposredne bližine uporabili solzivec, čeprav so se identificirali z novinarskimi izkaznicami.

Odbor za zaščito novinarjev je opozoril, da gre za nedopustne poskuse ustrahovanja novinarjev. Pozval je oblasti po ZDA, naj policistom ukažejo, naj ne napadajo novinarjev temveč naj jim zagotovijo varno poročanje, piše STA.

Sin umorjenega pozval k mirnim protestom

Trump je medtem nadaljeval z obtoževanjem gibanje Antifa, ki velja za mednarodno politično aktivistično levičarsko gibanje, ki se oklicuje za antifašistično, da je odgovorno za nasilje. V nedeljo je tvitnil, da bodo Antifo razglasili za teroristično organizacijo. Zapis je objavil po tem, ko je državni tožilec William P. Barr izjavil, da so proteste ugrabile radikalne nasilne skupine.

Foto: Reuters

Trump je včeraj guvernerje ameriških zveznih držav po telekonferenci obtožil šibkosti in jih posvaril, da bodo izpadli kot tepci, če ne bodo bolj izkoristili nacionalne garde za zatiranje protestov. Sin umorjenega Floyda pa je pozval k mirnim protestom in izogibanju nasilja. Kot je še dejal Quincy Mason Floyd v pogovoru za televizijo KBTX, je ganjen ob množičnem odzivu na očetovo smrt.

Newyorški guverner Andrew Cuomo se medtem boji negativnega vpliva na razvoj epidemije novega koronavirus. Na svoji redni novinarski konferenci je sporočil, da je v nedeljo zaradi covida-19 v državi umrlo le 54 ljudi, ampak opozoril, da se zaradi kršenja pravil socialnega distanciranja med protesti proti policijskemu nasilju obeta možnost ponovne krepitve epidemije, navaja STA.

Proti policijskemu nasilju tudi številni športniki

S kritiko ravnanja ZDA pa sta se danes odzvala Iran in Kitajska, ki ju Washington pogosto obtožuje kršitev človekovih pravic. Iransko zunanje ministrstvo je pozvalo ZDA, naj ustavijo nasilje nad lastnim narodom. Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian pa je izpostavil, da je rasizem do etničnih manjšin kronična bolezen ameriške družbe. Odziv ameriške administracije na proteste je označil za "šolski primer svetovno znanih dvojnih meril" ZDA, ki na drugi strani poveličujejo prodemokratične proteste v Hongkongu.

Foto: Reuters

Na stran protestnikov in proti policijskemu nasilju so se postavili tudi številni športniki, med njimi svetovni prvak formule 1 Lewis Hamilton. Podporo temnopoltim Američanom so preko družbenih omrežji izrekli tudi trije največji slovenski zvezdniki v ZDA. Ne smemo ostati tiho, je med drugim zapisal hokejist Anže Kopitar. Zaskrbljenost nad nasiljem v ZDA sta izrazila tudi Luka Dončić in Goran Dragić.

Protesti so se iz ZDA razširili tudi v druge države. Med drugim je proti rasizmu in policijskemu nasilju v ZDA konec tedna protestiralo več tisoč ljudi na Novi Zelandiji, v Veliki Britaniji in Kanadi. V Nemčiji, kjer se je pred ameriškim veleposlaništvom v Berlinu danes zbralo okoli 2000 ljudi, so protesti potekali že tretji dan, še navaja STA.