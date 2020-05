V Minneapolisu v ZDA so po tem, ko je med policijsko aretacijo umrl neoborožen temnopolti moški, izbruhnili nemiri in spopadi s policijo. Protestniki so na policijo metali kamenje in z grafiti porisali policijska vozila, policija pa je v obrambi uporabila solzivec.

Med policijsko aretacijo v mestu Minneapolis v ameriški zvezni državi Minnesota je v ponedeljek umrl 46-letni temnopolti moški George Floyd. Neoboroženega moškega je policija prijela zaradi domnevnega plačila s ponarejenim bankovcem v trgovini.

Več minut mu je klečal na vratu

Kmalu po dogodku je v javnosti zaokrožil videoposnetek aretacije, na katerem je videti štiri policiste, eden od njih, Derek Chauvin, pa je temnopoltemu moškemu več minut klečal na vratu, čeprav je ta med postopkom opozarjal, da ne more dihati. Policist mu je odgovoril, da če lahko govori, lahko tudi diha. Moški je nato umrl še pred prihodom reševalcev.

Video: protesti, ki so izbruhnili po aretaciji

Vse štiri policiste so takoj za tem odpustili, župan mesta pa je po pisanju BBC dejal, da biti temnopolt ne sme biti smrtna obsodba.

Policija nad protestnike s solzivcem in gumijastimi naboji

Po tem, ko je videoposnetek aretacije zaokrožil na družbenih omrežjih, pa so se začeli protesti. V torek se je na kraju, kjer se je v ponedeljek zvečer zgodila aretacija, zbralo več sto ljudi, številni med njimi so vzklikali geslo: "Ne morem dihati." Protestniki so pot nadaljevali do policijske postaje, kjer so delali štirje policisti. Tam so z grafiti porisali policijska vozila in stavbo obmetavali s kamenjem. Policija je protestnike poskušala pregnati s solzivcem in gumijastimi naboji. Protesti so se nadaljevali tudi v sredo.

Foto: Reuters

Župan mesta Jacob Frey se je vprašal, zakaj osumljeni policist, ki je Floydu klečal na vratu, še ni v zaporu. A tudi njegov poziv k aretaciji ni ustavil protestnikov. Pravosodni minister Minnesote Keith Ellison, ki je sicer temnopolt, mu je po poročanju STA odgovoril, da preiskava poteka. Se je pa vključil tudi FBI, ki zadevo preiskuje z vidika kršenja državljanskih pravic.

Foto: Reuters Kot je po poročanju BBC povedala ena od protestnic, je v tem času epidemije grozljivo, da je morala na proteste, vendar ji drugega ni preostalo. Drug protestnik je dejal, da mora policija razumeti, da je to vzdušje ustvarila sama.

Rasizem v ZDA še vedno močno prisoten

Po pisanju BBC je Minneapolis zelo liberalno mesto, je pa tudi precej razslojeno. Z območja so v preteklosti že večkrat poročali o domnevno spornih policijskih akcijah, ki so se končala tragično.

Tudi sicer je rasizem v ZDA še vedno močno prisoten. Pred dnevi je po družbenih omrežjih zaokrožil še en primer, ko je belopolta ženska poklicala policijo in "zaradi napada" prijavila temnopoltega moškega, čeprav jo je zgolj prosil, naj da svojega psa na povodec.