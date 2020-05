Zaradi rasizma in lažne prijave postala viralna in brezposelna #video

Neimenovana ženska je v priljubljenem newyorškem parku Ramble, kjer je splošno znano, da morajo biti psi na povodcih, svojega ljubljenčka sprehajala brez tega. Ker jo je mimoidoči (temnopolti) moški prosil, naj upošteva pravila, se je ujezila in mu začela groziti s policijo.

Takrat je moški iz žepa potegnil telefon in jo začel snemati. Tako je ženska pred kamero pokazala, kaj pomeni rasizem v ZDA - poklicala je policijo in vložila lažno prijavo, da jo "napada Afroameričan", da "grozi meni in mojemu psu".

Video moškega (preverite zgoraj) je na Twitterju delila njegova sestra Melody Cooper.

Ostala brez psa in službe

A to še ni vse. Ženska je ob tem vidno slabo ravnala tudi s svojim psom, ga vlekla za ovratnico, zaradi česar je cvilil in se zvijal, namesto da bi ga preprosto, kot to velevajo pravila parka, dala na povodec.

Proti njej so zato vložili več prijav in zavetišče, kjer je pred leti posvojila psička, je kmalu sporočilo, da ga je prostovoljno pripeljala nazaj. "Hvala zaskrbljenim ljudem, ki so se nam oglasili. Sporočamo vam, da nam je ženska psa prostovoljno predala. Naša misija še naprej ostaja omogočanje zdravja in varnosti rešenim psom. Pes s posnetka je zdaj v naši oskrbi."

Thank you to the concerned public for reaching out to us about a video involving a dog that was adopted from our rescue... Posted by Abandoned Angels Cocker Spaniel Rescue, Inc. on Monday, May 25, 2020



Poleg tega je začasno ostala brez službe, za kar je poskrbel prav video, ki ga je posnel po krivem obtoženi temnopolti moški. Iz njenega podjetja so sporočili, da "ne tolerirajo rasizma" in da takšne obtožbe "jemljejo skrajno resno". Sporočili so še, da je do nadaljnjega suspendirana.

In response to an incident involving an employee on May 25th, Franklin Templeton issued the following statement. pic.twitter.com/8f2lMwK0r5 — Franklin Templeton (@FTI_US) May 26, 2020

Ženska je medtem za newyorško medijsko mrežo NBC že dala intervju ter se javno opravičila moškemu in njegovi družini.