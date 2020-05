The United States of America will be designating ANTIFA as a Terrorist Organization. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2020

Donald Trump drugih informacij o napovedi o gibanju Antifa, ki jo je razkril v svoji objavi na Twitterju, ni podal, je pa jasno, da so povod za tvit najverjetneje nasilni protesti v več ameriških velemestih, ki so se začeli po ponedeljkovem umoru temnopoltega Američana Georgea Floyda s strani policista Dereka Chauvina.

Kaj je Antifa?



Foto: Reuters

Antifa, beseda je okrajšava za antifašizem, je ohlapno organizirano gibanje skrajno levih aktivistov, ki nasprotujejo skrajni desnici. Za doseganje političnih ciljev ter širjenje lastnih vrednot in ideologij, med katere pogosto spadajo antikapitalizem, socializem in anarhizem, se zatekajo tudi k nasilju.

Predsednik ZDA je v zadnjih dneh večkrat poudaril, da so za nasilje na protestih v prvi vrsti odgovorne ekstremistične skupine. Več drugih ameriških politikov, tako članov demokratske kot republikanske stranke, je izrazilo mnenje, da so razmere ob nekaterih premalo zadržanih policistih zaostrili nasilni pripadniki ekstremne desnice in levice.

Trump ne skriva, da ne mara gibanja Antifa

Gibanje Antifa je bilo v zadnjih letih večkrat tarča kritik Donalda Trumpa. Pogosto jim je namreč očital, da so odgovorni za nasilno zaostritev javnih prireditev ali protestov.

Eden najbolj odmevnih tovrstnih dogodkov se je zgodil leta 2017 v mestu Charlottesville, ko so pripadniki Antifa napadli shod neonacistov.

Incident v Charlottesvillu je med drugim zaznamovala kontroverzna izjava Donalda Trumpa, da so na obeh straneh "nekateri zelo dobri ljudje". Foto: Reuters

Trumpova napoved razglasitve Antifa za teroristično organizacijo je bila sicer deležna mešanih odzivov.

Nekateri menijo, da je bil za to že skrajni čas, medtem ko drugi opozarjajo, da bo takšna kategorizacija Antifa zaradi zelo ohlapne organizacije in široke definicije gibanja tako rekoč nemogoča.

Preberite tudi: