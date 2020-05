Donald Trump zagrozil z "zloveščim orožjem" #video

Protesti, ki jih je povzročila smrt temnopoltega Floyda v Minneapolisu, ko je policist z nogo na vratu tiščal ob tla in ga zadušil, so se v minulih nočeh razširili tudi na številna druga mesta po ZDA. Protestniki so se zbrali tudi pred Belo hišo, piše STA.

Protestniki in obroč policistov pred Belo hišo. Foto: Reuters

Kot je Trump sporočil v nizu tvitov, je dogajanje pred Belo hišo spremljal tudi sam. Pohvalil je delo in profesionalnost Tajne službe, ki skrbi za njegovo varnost. "Bil sem notri, opazoval vsako potezo in ne bi se mogel počutiti bolj varnega," je zapisal.

"Pustili so 'protestnike', da so kričali in bentili, kolikor so hoteli, a ko je kdo postal preveč predrzen ali neprimeren, so ga hitro umirili, grobo. Niso dojeli, kaj jih je zadelo. Prednje linije so zamenjali sveži agenti, magično," je opisal ravnanje agentov Tajne službe.

Proteste je Trump opisal kot "veliko množico, profesionalno organizirano", a da se nikomur ni uspelo niti približati temu, da bi lahko prebil ograjo. "Če bi, bi ga pričakali najbolj pobesneli psi in najbolj zlovešče orožje, kar jih je kdaj videl. Takrat bi bili ljudje zelo resno poškodovani, najmanj. Veliko agentov Tajne službe je samo čakalo na akcijo," je še napisal Trump.

....have been greeted with the most vicious dogs, and most ominous weapons, I have ever seen. That’s when people would have been really badly hurt, at least. Many Secret Service agents just waiting for action. “We put the young ones on the front line, sir, they love it, and....