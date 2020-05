Trump z ukazom v boj proti Twitterju

Napoved Trumpovega izvršnega ukaza, ki je sledila jezi, ker mu je Twitter k spornim objavam dodal povezavo na dejstva, je vzbudila veliko pozornost pri ameriških medijih, čeprav so ustavni pravniki nemudoma razložili, da se ne bo zgodilo praktično nič. Trump nima pooblastil za spreminjanje zakonodaje. To lahko stori le ameriški kongres.

Kljub temu so se delnice Twitterja v četrtek pocenile za 4,4 odstotka, delnice pri tem sporu neudeleženega Facebooka pa za 1,7 odstotka.

Pravosodno ministrstvo ZDA lahko v skladu s Trumpovim ukazom naroči FTC, naj prouči možnosti, ali lahko kaj storijo brez kongresa, poroča STA.

Podjetja, kot sta Twitter in Facebook, so zaščitena pred odgovornostjo za objave na svojih platformah z zakonom, ki nosi naslov "dostojnost v komunikacijah", ker jih zakon obravnava kot platforme, ne pa kot izdajatelje, ki se jih lahko toži zaradi objavljenih vsebin.

Trump je ob podpisu ukaza dejal, da je preverjanje dejstev uredniška odločitev in je to, kar mu je storil Twitter, politični aktivizem. Svoj ukaz je opredelil kot ukaz za zaščito svobode govora.

Profesor ustavnega prava univerze Yale Jack Balkin je za Reuters izjavil, da ukaz ne bo prestal morebitne ustavne presoje, in menil, da skuša Trump prestrašiti, prisiliti in prepričati družbene medije, naj ga pustijo pri miru in ne delajo tega, kar mu je storil Twitter.

Trumpa je razjezilo, da je Twitter k njegovi objavi, da so volitve po pošti popolna prevara, dodal povezavo na dejstva o volitvah po pošti.

"Imajo neomejeno moč za cenzuriranje, omejevanje, urejanje, oblikovanje, skrivanje in spreminjanje vseh komunikacij med zasebnimi državljani in velikim javnim občinstvom. Tako majhno število korporacij še nikoli v ameriški zgodovini ni nadziralo tako obsežnega področja človeške interakcije," je dejal Trump.

Trump sicer ni prestrašil glavnega izvršnega direktorja Twitterja Jacka Dorseyja. "Še naprej bomo opozarjali na nepravilnosti glede volitev vsepovsod po svetu. Zaradi tega nismo nekakšni arbitri resnice. Naš namen je povezati niti konfliktnih izjav in pokazati informacije, da lahko ljudje sami presodijo," je dejal Dorsey.

Ameriški konservativci se pogosto pritožujejo nad domnevnim levičarstvom družbenih medijev, ker ti včasih odstranijo kakšne objave, ki spodbujajo nestrpnost ali sovraštvo. Demokrati v ZDA se po drugi strani pritožujejo nad Facebookom, ki ga je Rusija leta 2016 s pridom izkoristila za vnašanje zmede in prepira med Američane.

Facebook tudi odločno zavrača vsakršno popravljanje, opozarjanje, spreminjanje ali brisanje objav, ki jih ima za politični govor, ne glede na to, če gre za zavajanja. Ustanovitelj Facebooka Mark Zuckerberg je kritiziral Twitter zaradi dodajanja povezav k Trumpovim objavam. "Trdno verjamem, da Facebook ne sme biti arbiter resnice o vsem, kar ljudje vidijo na internetu," je dejal Zuckerberg.

.@Facebook CEO Mark Zuckerberg is today criticizing Twitter. “We have a different policy than Twitter on this. I believe strongly that Facebook shouldn’t be the arbiter of truth of everything that people say online.” Did Twitter criticize Obama for his “you can keep your Dr.”?