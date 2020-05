K Trumpovim tvitom prvič dodano opozorilo o zavajanju

Ameriški predsednik Donald Trump je tvital, da so volitve po pošti prevara in podobno. Pod tvitoma je zdaj povezava z naslovom Dejstva glede volitev po pošti, ta pa uporabnika poveže z dejstvi, ki so v nasprotju s Trumpovim tvitom.

Trump je do zdaj ob številnih pozivih Twitterja, naj se drži pravil dostojnosti in ne zavaja, zamahnil z roko in nadaljeval svoje zgodbe. Podjetje ni ukrepalo, saj ima zaradi njega večji obisk in več dohodkov.

There is NO WAY (ZERO!) that Mail-In Ballots will be anything less than substantially fraudulent. Mail boxes will be robbed, ballots will be forged & even illegally printed out & fraudulently signed. The Governor of California is sending Ballots to millions of people, anyone.....