Zapor zaradi koronavirusa zapustil tudi nekdanji Trumpov odvetnik

Nekdanji odvetnik predsednika ZDA Donalda Trumpa Michael Cohen je danes zapustil zvezni zapor in se preselil v hišnega. Odvetniki so upravo za zapore uspeli prepričati, da je bolje, če je v času pandemije koronavirusa doma, saj okolici ni nevaren. Nevaren je le Trumpu, o katerem piše knjigo, ki bi lahko vplivala na novembrske volitve.

53-letni Cohen, ki je nekoč govoril, da bi se bil za Trumpa pripravljen tudi ustreliti, je spremenil pesem, ko ga je omrežila preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016. Med preiskavo je med drugim priznal, da je uredil plačilo pornografski zvezdnici Stormy Daniels za molk o spolnih odnosih s Trumpom, da ne bi kaj govorila o tem pred volitvami novembra 2016.

Priznal je tudi laganje za Trumpa kongresu in nekaj lastnih finančnih grehov. Zaradi sodelovanja s tožilci je dobil le tri leta zapora, kjer bi moral ostati do novembra 2021. Pandemija koronavirusa pa je v ZDA sprožila tudi epidemijo predčasnega izpuščanja obsojencev iz zaporov, predvsem tistih, ki niso nevarni okolici. Cohen bi moral domov v hišni pripor že aprila, vendar se je nekaj zapletlo, piše STA.

Cohen dokončuje knjigo o svojih dolgih letih sodelovanja s Trumpom, ki jo želi objaviti še pred letošnjimi volitvami. Trumpovi odvetniki skušajo izdajo knjige preprečiti, čeprav je Cohen povedal že veliko.

71-letni Paul Manafort se je prav tako preselil v hišni zapor. Foto: Reuters

Koronavirus je pomagal tudi nekdanjemu šefu Trumpove kampanje, 71-letnemu Paulu Manafortu, ki je bil obsojen na daljšo zaporno kazen, vendar se je lahko prejšnji teden preselil v hišni zapor. Manafortu so sodili kar dvakrat za podobne zločine, ki so zadevali njegovo delovanje za proruske sile v Ukrajini in utajo davkov. Potem, ko ga je prvo sodišče obsodilo na zaporno kazen, je na drugem grehe priznal.

Pravosodni minister ZDA Bill Barr je zaradi koronavirusa zveznemu uradu za zapore naročil, naj preučijo, koga vse lahko predčasno izpustijo iz zapora zaradi nevarnosti okužb s koronaviorusom. Doslej so zaradi tega izpustili že 2932 zveznih zapornikov, podobno pa počnejo tudi zvezne države in lokalne skupnosti.

Pri tem prihaja do tragičnih napak, saj je nekaj kaznjencev kmalu po izhodu iz zapora nadaljevalo po stari poti, nekateri pa so celo zagrešili umor, še poroča STA.