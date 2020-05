Radenci: Starš otroka negativen na novi koronavirus

Kot je v četrtek na Facebooku zapisal župan občine Radenci Roman Leljak, bodo v primeru negativnega testa pouk v šoli in varstvo v vrtcu v ponedeljek izvajali normalno. Direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milan Krek je včeraj zvečer za POP TV dejal, da se mu ne zdi prav, da je župan šolo in vrtec zaprl tako hitro.

Leljak: Takrat, ko bo virus v šolo potrjen, je že prepozno

Leljak je nato na Facebooku zapisal, da se mu zdi netaktno, da se župana obtožuje, da je ravnal napačno. "Menim, da je takrat, ko je in bo v šoli potrjen virus, vse prepozno. Dokaz za to so bili domovi za ostarele, ko virus niso znali zajeziti. Dokaz so tudi dogodki v vrtcu v Gradcu pred nekaj dnevi. Preventivni ukrepi so edini uspešni," je med drugim poudaril župan občine Radenci.