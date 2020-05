Biden se ne ozira na zgodovino: Če zmagam in če bo Trump obsojen, ga ne bom pomilostil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Biden je o možnosti pomilostitve predsednika Trumpa odgovarjal na vprašanje volivca, ki ga je zanimalo, ali bo morda storil nekaj podobnega kot Gerald Ford, ki je v imenu zdravljenja naroda po aferi Watergate pomilostil Richarda Nixona. "Absolutno se zavežem. To ni niti vprašanje. Poglejte, pravosodni minister ZDA ni predsednikov odvetnik. Je odvetnik ljudstva," je odgovoril Biden, poroča STA.

Demokrati Trumpu očitajo vrsto kaznivih dejanj in republikanca v primeru poraza na volitvah čaka več preiskav kot kateregakoli nekdanjega predsednika ZDA v zgodovini. Za zdaj se težavam izmika s tem, da uživa zaščito republikanske podpore v senatu in pravosodnega ministra Barra. Manipulacija ministrstva v politične namene je več kot verjetna možnost preiskave Trumpa in Barra, če na volitvah zmaga Biden.

Dva tisoč nekdanjih uslužbencev pravosodnega ministrstva zahteva odstop Barra

Foto: Reuters Barr je februarja posredoval za nižjo kazen, ki so jo zvezni tožilci predlagali sodišču po obsodbi Trumpovega newyorškega zaveznika Rogerja Stona zaradi oviranja kongresa, laganja in groženj priči. Prejšnji teden pa je Barr tožilcem naročil, naj odstopijo od pregona nekdanjega svetovalca za nacionalno varnost ZDA Michaela Flynna, ki je lagal preiskovalcem o stikih z ruskim veleposlanikom, poroča STA.

Okrog dva tisoč nekdanjih uslužbencev pravosodnega ministrstva ZDA je zato zahtevalo, naj Barr odstopi s položaja. Biden je v četrtek potarnal, da takšne "prostitucije predsedniškega položaja" v ZDA še niso videli. "Predsednik ne more naročiti pregona ali se odločiti za odstop od pregona. To ni predsednikova vloga, ampak je odstop od dolžnosti," je dejal Biden.