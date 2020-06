Številni zvezdniki so namenili donacije protestnikom, ki zahtevajo pravico zaradi umora Georgea Floyda, pri čemer so nekateri bolj radodarni kot drugi. Slavni oblikovalec Virgil Abloh pa si je z mizerno vsoto naredil sramoto.

Po smrti Georgea Floyda niso na nogah le vse ZDA, ampak tudi druge države po svetu. Protestniki so vstali še v Veliki Britaniji in Avstraliji, kjer zahtevajo, da se nasilje nad temnopoltimi končno konča.

Pretreseni so tudi številni zvezdniki, predvsem tisti, ki so Floydovo smrt zaradi iste barve kože doživeli kot napad na svojo raso. Mnogi so zato začeli namenjati donacije protestnikom, ki bi jim pomagale pri varščini in jih zaščitile pred nadaljnjim policijskim nasiljem.

A niso vsi slavni in bogati tako radodarni, kot bi pričakovali.

George Floyd je umrl 25. maja, potem ko je policist Derek Chauvin skoraj devet minut klečal na njegovem vratu. Foto: Getty Images

Daroval 45 evrov, medtem ko se njegovi kosi prodajajo po 900 evrov

Modni oblikovalec in kreativni direktor moške mode pri znamki Louis Vuitton Virgil Abloh je daroval vsega borih 50 ameriških dolarjev (približno 45 evrov). Zaradi tega je bil takoj deležen precej negativnih kritik, saj naj bi imel pod palcem več milijonov dolarjev, njegova znamka Off-White pa prodaja puloverje za slabih 900 evrov in pasove za 250 evrov.

Nanj so se spravili tako z žaljivkami kot tudi s "popravkom" na Wikipediji, kjer so njegovo ime spremenili v Virgil "skopuška ri***" Abloh.

Have y'all seen Virgil Abloh's Wikipedia page 💀 pic.twitter.com/5FtrxHY488 — Mako ✨ (@MakoNjeri) June 1, 2020

Brezčutno je deloval tudi njegov zapis na Instagramu pod objavo oblikovalca športne obutve Seana Wotherspoona, ki so mu plenilci, ki izkoriščajo proteste za vandalizem in ropanje luksuznih trgovin, uničili butik: "Kaj ne vidite krvave strasti, potu in joka, ki jih je Sean dal v našo kulturo? To se mi gabi."

Na njegov komentar se je odzval kar Wotherspoon sam, ki je zapisal, da "naše trgovine zdaj niso tisto, kar bi nas moralo skrbeti. Ves svet se mora spremeniti, ljudje bi morali biti obravnavani enako."

Protesti za pravico zaradi smrti Georgea Floyda:

Jacobs veliko bolj sočuten

Povsem drugače kot Abloh se je na vse skupaj odzval še en priznani modni oblikovalec Marc Jacobs. Tudi njemu so uničili eno od trgovin, na logotipu pa prečrtali njegovo ime ter ob njem zapisali imeni George Floyd in Sandra Bland. 28-letna Sandra je bila pred smrtjo julija 2015 prav tako žrtev rasnega nasilja in si prav zaradi tega v zaporu vzela življenje.

"Življenja ne moremo nadomestiti. Temnopolta življenja štejejo," je zapisal Jacobs.

Plenilci so se med drugim spravili na trgovine znamk Chanel, Rolex, Louis Vuitton, Alexander McQueen in Gucci. Oškodovane so bile tudi številne trgovine znamke Nike, ob čemer so pri znamki z uporabo svojega slavnega slogana "Do it" (v prevodu Naredite to) sporočili: "Tokrat za spremembo ne naredite tega. Ne pretvarjajte se, da to v Ameriki ni težava."

Gibanje Black lives matter (Temnopolta življenja štejejo) je zdaj glasno kot še nikoli. Foto: Getty Images

Nekateri zvezdniki na ceste, drugi tičijo v vilah

Nekateri slavni so tokrat pozabili na zvezdniški status ter se odpravili na ulice in se zlili s protestniki. Med njimi pevke Ariana Grande, Tinashe, Kali Uchis, Halsey, Camila Cabello, pevec Shawn Mendes, igralci Nick Cannon, Jamie Foxx, Michael B. Jordan, John Cusack ...

Je pa tudi kar nekaj takih, ki udobno sedijo v svojih vilah, ne darujejo svojih dolarjev in na vsake toliko le nekaj zapišejo na družbenih omrežjih, sledilci pa jih ob tem močno kritizirajo in zapuščajo.

Med te spadajo Kylie in Kendall Jenner ter njuna prijateljica, manekenka in igralka Cara Delevingne, polomila pa ga je tudi nekdanja manekenka Heidi Klum, ko je tvitnila "All Lives Matter" (v prevodu Vsa življenja štejejo), kar ni sprejemljivo, saj so življenja temnopoltih že vso zgodovino in še vedno obravnavana kot manjvredna.

