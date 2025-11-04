Bivši reprezentant v nemilosti: tožilstvo trdi, da je pozival k nasilju, in zahteva pripor

Višje javno tožilstvo v Beogradu je po zaslišanju nekdanjega srbskega košarkarskega reprezentanta Vladimirja Štimca sporočilo, da je zanj predlagalo pripor. Štimac je po navedbah tožilstva osumljen, da je med množičnim protestom pred narodno skupščino pozival k nasilni spremembi srbske ustavne ureditve. Sam krivdo odločno zanika, a oblasti menijo, da obstaja nevarnost ponovitve dejanja.

Po uradnem sporočilu višjega javnega tožilstva obstaja utemeljen sum, da je Vladimir Štimac 2. novembra 2025 popoldne in zvečer na Trgu Nikole Pašića zbrane državljane pozival, naj napadejo udeležence drugega, prijavljenega shoda v Pionirskem parku in tudi policiste, ki so varovali območje pred parlamentom.

V uradnem zapisniku je navedeno, da je nekdanji srbski košarkarski reprezentant večkrat pozval ljudi: "Pridite vsi pred skupščino! Pokličite traktorje z vseh strani!" Ob tem je žalil policiste, ki jih je označil za "kriminalce, ki jih je poslal Vučić, da pretepajo narod, ki išče pravico".

Tožilstvo: Štimčevi pozivi sprožili nasilje in poškodbe

Po navedbah tožilstva so Štimčeve izjave, ki so se hitro razširile po družbenih omrežjih, povzročile množično zbiranje ljudi pred narodno skupščino. Tam so izbruhnili spopadi, v katerih so udeleženci napadali policiste ter shod Vučićevih podpornikov s pirotehničnimi sredstvi, steklenicami in kamni.

Ljudi naj bi pozival, naj pridejo s traktorji. Foto: Reuters

Pri tem je en policist dobil hujše poškodbe noge, zaradi česar je tožilstvo presodilo, da obstaja nevarnost ponovitve kaznivega dejanja, in zahtevalo, da se Štimcu odredi pripor.

Obramba krivdo zanika

Vladimir Štimac je med zaslišanjem zanikal, da bi storil kaznivo dejanje, ter dejal, da je zgolj izražal nezadovoljstvo državljanov zaradi tragičnih dogodkov in smrti mladega moškega, čigar mati Dijana Hrka se udeležuje protestov pred skupščino. Foto: Reuters

Kljub temu višje javno tožilstvo vztraja, da njegovi javni pozivi pomenijo spodbujanje k nasilni spremembi ustavne ureditve, kar je po srbski zakonodaji hudo kaznivo dejanje.