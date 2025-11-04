Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
J. L.

Torek,
4. 11. 2025,
13.54

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18

Natisni članek

Natisni članek
Dijana Hrka protesti Srbija Vladimir Štimac

Torek, 4. 11. 2025, 13.54

35 minut

Bivši reprezentant v nemilosti: tožilstvo trdi, da je pozival k nasilju, in zahteva pripor

Avtor:
J. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,18
Vladimir Štimac | Vladimirju Štimcu grozi pripor. | Foto Guliverimage

Vladimirju Štimcu grozi pripor.

Foto: Guliverimage

Višje javno tožilstvo v Beogradu je po zaslišanju nekdanjega srbskega košarkarskega reprezentanta Vladimirja Štimca sporočilo, da je zanj predlagalo pripor. Štimac je po navedbah tožilstva osumljen, da je med množičnim protestom pred narodno skupščino pozival k nasilni spremembi srbske ustavne ureditve. Sam krivdo odločno zanika, a oblasti menijo, da obstaja nevarnost ponovitve dejanja.

Po uradnem sporočilu višjega javnega tožilstva obstaja utemeljen sum, da je Vladimir Štimac 2. novembra 2025 popoldne in zvečer na Trgu Nikole Pašića zbrane državljane pozival, naj napadejo udeležence drugega, prijavljenega shoda v Pionirskem parku in tudi policiste, ki so varovali območje pred parlamentom.

Vladimir Štimac
Novice V Beogradu pridržali 37 oseb, med njimi nekdanjega košarkarja

V uradnem zapisniku je navedeno, da je nekdanji srbski košarkarski reprezentant večkrat pozval ljudi: "Pridite vsi pred skupščino! Pokličite traktorje z vseh strani!" Ob tem je žalil policiste, ki jih je označil za "kriminalce, ki jih je poslal Vučić, da pretepajo narod, ki išče pravico".

Tožilstvo: Štimčevi pozivi sprožili nasilje in poškodbe

Po navedbah tožilstva so Štimčeve izjave, ki so se hitro razširile po družbenih omrežjih, povzročile množično zbiranje ljudi pred narodno skupščino. Tam so izbruhnili spopadi, v katerih so udeleženci napadali policiste ter shod Vučićevih podpornikov s pirotehničnimi sredstvi, steklenicami in kamni.

Ljudi naj bi pozival, naj pridejo s traktorji. | Foto: Reuters Ljudi naj bi pozival, naj pridejo s traktorji. Foto: Reuters

Pri tem je en policist dobil hujše poškodbe noge, zaradi česar je tožilstvo presodilo, da obstaja nevarnost ponovitve kaznivega dejanja, in zahtevalo, da se Štimcu odredi pripor.

Obramba krivdo zanika

Vladimir Štimac je med zaslišanjem zanikal, da bi storil kaznivo dejanje, ter dejal, da je zgolj izražal nezadovoljstvo državljanov zaradi tragičnih dogodkov in smrti mladega moškega, čigar mati Dijana Hrka se udeležuje protestov pred skupščino. Srbija protesti | Foto: Reuters Foto: Reuters

Kljub temu višje javno tožilstvo vztraja, da njegovi javni pozivi pomenijo spodbujanje k nasilni spremembi ustavne ureditve, kar je po srbski zakonodaji hudo kaznivo dejanje.

protesti, Srbija, Beograd
Novice Napeto v Beogradu: pirotehnična sredstva in topovski izstrelki nad državljane #video
Dijana Hrka, Novi Sad, žalovanje, mama, gladovna stavka
Novice Gladovna stavka: Ostala bom do nadaljnjega
Dijana Hrka protesti Srbija Vladimir Štimac
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.