Princ Harry in Meghan Markle sta "pobeg" načrtovala že pred poroko #video

Prihajajoča biografija Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan in ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.), v kateri bosta Meghan Markle in princ Harry povedala svojo plat zgodbe o odhodu iz britanske kraljeve družine in o tem, kaj se je dogajalo, ko je vanjo tudi uradno vstopila Meghan, razkriva, da sta umik ali "megxit", kot so ga poimenovali britanski mediji, načrtovala že pred poroko.

"O megxitu sta se pogovarjala že veliko prej, saj je bil Harry nesrečen že dolgo časa," za tabloid The Sun razkriva vir.

Tudi Harry sam je kmalu po tej oznanitvi dejal, da pravilna odločitev ni vedno nujno lahka: "Tega ni bilo lahko sprejeti, a je bilo prav, saj hočem tako zaščititi svojega sina. Mislim, da je na svetu veliko ljudi, ki razumejo, da sva sklenila najino družino postaviti na prvo mesto."

Princ in igralka – ljubezenska zgodba, ki že od začetka žanje ogromno pozornosti:

Več podrobnosti o slavnem paru bo znanih 11. avgusta

Njuna prva uradna biografija, ki sta jo napisala skupaj s prijatelji iz novinarskih vod, bo izšla avgusta letos in je ena najbolj pričakovanih knjig letošnjega leta.

Založniška hiša Dey Street Books, ki bo izdala biografijo, je sporočila, da knjiga razkriva "ozadje naslovnic revij in neznane podrobnosti skupnega življenja Harryja in Meghan ter ovrže številne govorice in zmotna prepričanja, ki spremljajo par na obeh straneh luže".

Prve strani so začeli pisati, še preden sta zapustila Združeno kraljestvo in odšla v Kanado ter se na koncu ustalila v Los Angelesu. Par s sinom Archiejem trenutno živi v razkošnem dvorcu prijatelja, ameriškega igralca Tylerja Perryja.

Harry menda prezira skovanko "megxit", saj nakazuje, da je za umik kriva Meghan, čeprav je bila to prvotno njegova želja. Foto: Getty Images

Pobudnik je bil Harry, zato sovraži izraz "megxit"

To je še ena potrditev, da si "megxita" ni zamislila Meghan in da ni pregovorila Harryja, naj zapusti svojo britansko družino, kot so ji na začetku očitali mnogi. Kmalu se je namreč začelo govoriti, da naj bi bil gonilna sila pri odhodu iz britanske kraljeve družine Harry, češ da je bil že dalj časa nesrečen in zato pobudnik ideje o odhodu, Meghan pa ga je pri tem podprla.

Tudi zato 35-letni princ po pisanju britanskega tabloida The Sun prezira skovanko "megxit", ki namiguje na to, da za vsem skupaj stoji njegova žena.

