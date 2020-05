Končno bosta spregovorila: Meghan in Harry bosta izdala svojo biografijo

Meghan Markle in princ Harry nista čakala dolgo, da bi povedala svojo plat zgodbe o odhodu iz britanske kraljeve družine in o tem, kaj se je dogajalo, ko je vanjo tudi uradno vstopila Meghan, takrat še kot ameriška igralka.

Svoj pogled na vse skupaj sta zaupala prijateljem iz novinarskih vod, ki so tako postali avtorji knjige Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan in ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.).

Knjiga bo "ovrgla govorice in zmotna prepričanja, ki ju spremljajo"

Intervjuvati so ju začeli že, preden sta zapustila Združeno kraljestvo in odšla v Kanado ter se na koncu ustalila v Los Angelesu.

Založniška hiša Dey Street Books, ki bo izdala težko pričakovano biografijo, je sporočila, da knjiga razkriva "ozadje naslovnic revij in neznane podrobnosti skupnega življenja Harryja in Meghan ter ovrže številne govorice in zmotna prepričanja, ki spremljajo par na obeh straneh luže". Naslovnico pa krasita žareča Harry in Meghan.

Izid biografije je načrtovan za 11. avgust.

