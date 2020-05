Kontroverzni novi dokumentarec o Diani: "William in Harry bosta zelo jezna"

Produkcijska hiša DSP pripravlja nov dokumentarec o princesi Diani, materi angleških princev Williama in Harryja ter nekdanji ženi britanskega prestolonaslednika Charlesa.

Foto: Reuters

Dokumentarna serija z naslovom Being Me: Diana naj bi spregovorila o duševnih težavah princese - od motenj prehranjevanja, o katerih je že govorila, do tega, da naj bi si štirikrat poskušala vzeti življenje, poroča britanski tabloid The Sun.

Foto: Reuters

V serijo naj bi vključili do zdaj še nepredvajane posnetke Diane in pogovore z ljudmi, ki so jo poznali in ki bodo spregovorili o njenih notranjih bitkah pred ločitvijo od Charlesa leta 1992.

Diana s sinovoma Harryjem in Williamom leta 1988 Foto: Reuters

"William in Harry bosta zelo jezna," je novico o dokumentarcu za tabloid Daily Mail komentiral neimenovan vir, "še posebej bo to prizadelo Harryja, saj je tudi sam sodeloval z Netflixom." Omenjeni dokumentarec o Diani naj bi namreč predvajal Netflix, s katerim je Harry nedavno posnel posebno oddajo ob 75. obletnici slikanic o Lokomotivčku Tomažu.

