Princ Harry prvič po kraljevem odstopu predstavlja nov projekt #video

Princ Harry, ki je skupaj z ženo Meghan Markle 31. marca uradno sklenil svoje kraljevo službovanje in se umaknil iz britanske monarhije, zdaj predstavlja nov projekt. Tega je skupaj z bratom, princem Williamom, in njegovo ženo Kate Middleton začel snovati že pred tremi leti.

Gre za spletno platformo HeadFIT, ki je v prvi vrsti namenjena vojakom in izboljšanju njihovega mentalnega zdravja v času vojaškega službovanja, pa tudi pozneje, ko vojaško uniformo odložijo. Prav gotovo pa bo prišla prav tudi vsem drugim ljudem, ki si želijo biti v dobri psihični pripravljenosti, je prepričan princ Harry. Zlasti v časih, v katerih smo se znašli zdaj.

Princ Harry javnosti predstavlja prvi projekt, odkar je zapustil britansko monarhijo. Foto: Getty Images

Po treh letih Harry projekt ponosno predstavlja svetu

"Že dolgo časa menim, da bi morala biti vojaška skupnost zgled vsem preostalim področjem družbe. Predolgo smo samo čakali, da se problemi pojavijo, in šele nato smo se odzvali nanje. HeadFIT je proaktivni pristop k mentalnemu fitnesu, ki se osredotoča na naše lastne potenciale, s katerimi lahko izboljšamo naše delovanje, pri čemer uporablja preverjene metode iz športne znanosti," Harryjevo izjavo o projektu povzema portal People.

"HeadFIT smo razvijali skoraj tri leta in nadvse sem hvaležen vsem, ki so bili na tej poti z mano," je nadaljeval princ. "Vsi, ki so delali na tem, ki so pomagali ustvariti to, kar imamo danes na voljo, so lahko izjemno ponosni in vzhičeni zaradi vpliva, ki ga bo to imelo na ljudi."

Platforma namreč vsebuje nadvse pester izbor vsebin – uporabniki lahko izbirajo med štirimi različnimi programi: antistres, motivacija, samozavest, razpoloženje. Poslušajo lahko avdioposnetke, gledajo videe ali berejo zapise, ki jim pomagajo doseči največ na izbranem mentalnem področju.

Meghan in Harry sicer te dni opravljata dobra dela po Los Angelesu, kamor sta se preselila pred približno mesecem dni. Foto: Getty Images

Tudi mentalni fitnes je pomemben, poudarja princ

"Ko danes govorimo o fitnesu, ne mislimo samo na to, kako hitro lahko tečemo ali kako težke uteži lahko dvignemo. Tukaj gre tudi za mentalni fitnes, moč in odpornost. In to ne le v času, ko nosiš vojaško uniformo, temveč za vse življenje," je še dodatno pojasnil Harry. "Če hočete biti zares fit, močni in zdravi, morate kot celoto trenirati tako svoje telo kot um. Nekateri ljudje tečejo, drugi plavajo, tretji kolesarijo ali dvigujejo uteži, da bi ostali v dobri fizični kondiciji. A kaj naredite za to, da mentalno ostajate v dobri formi?"

Spletno platformo HeadFIT je Harry začel razvijati pred tremi leti v okviru dobrodelne fundacije The Royal Fundation, ki jo je ustanovil skupaj s princem Williamom in njegovo ženo Kate Middleton in ki jo je pozneje, po poroki z Meghan Markle, zapustil.

A projekte, ki so mu pri srcu in pomembni – tudi sam je namreč deset let služil v britanskih vojaških silah in je goreč zagovornik vojaške službe –, bo očitno kljub vsemu izpeljal do konca. Omenjeni projekt je sicer nastal v sodelovanju z britanskim ministrstvom za obrambo in s strokovnjaki za duševno zdravje iz britanske univerze King's College London.